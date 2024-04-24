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高雄輕軌採購新車停哪？ 捷運局：這2處有空間可擴建

聯合報／ 記者潘奕言／高雄即時報導
高雄前鎮輕軌機廠可停20組列車。記者潘奕言／攝影
高雄前鎮輕軌機廠可停20組列車。記者潘奕言／攝影

日前高雄市長陳其邁在議會質詢時首度證實，市府已經行文交通部，希望爭取經費增購14組輕軌列車。不過目前輕軌停駐空間已滿，若添購新車該停放在哪？捷運局表示，經評估，輕軌機廠及位於鼓山馬卡道駐車場仍有擴建空間。

市議員張博洋2日在議會質詢時提及，輕軌運量持續增加，當前10至15分鐘一班車真的太久，大型活動期間民眾要等上一小時才能上車，影響搭乘意願。市長陳其邁表示，已行文交通部爭取經費增購14組輕軌列車，如此班距可由10分鐘縮短至6分鐘。

目前輕軌有24組列車，高雄捷運表示，前鎮輕軌機廠可停20組，鼓山馬卡道駐車場可停4組，停車空間剛好，如果未來購置新車，空間不足需再增建。捷運局表示，經初步評估，兩處都還有擴建空間，會配合購車案再進行規畫。

輕軌列車有兩種車型，包括第一階段採購的9組西班牙卡夫列車，第二階段採購的15組法國阿爾斯通列車，平均每組列車價格約2億元。

捷運局表示，未來列車採購經費，將參照輕軌一階、二階每列車預算，並考量國際物價、行情等市場環境因素，適度調整。至於會採購何型列車？捷運局說，會以現有車種為原則，車種單純化以利後續營運及維修。

高雄輕軌鼓山馬卡道駐車場可停4組列車。記者潘奕言／攝影
高雄輕軌鼓山馬卡道駐車場可停4組列車。記者潘奕言／攝影

輕軌 高雄捷運

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