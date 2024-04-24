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屏東南國生活節鋒面來亂 延至5月底登場

中央社／ 屏東縣24日電

屏東縣政府原訂25日在恆春古城北門辦理南國生活節，考量本週將受鋒面影響，天氣不佳，活動調整為5月30日至6月2日同場域舉行。

屏東縣政府交旅處今天發布新聞稿表示，本週原訂活動期間將有「強降雨、雷擊、強陣風等較劇烈天氣現象」，原訂25日至28日在恆春古城北門周邊場域辦理南國生活節，基於防災相關整備作業，並顧及遊客與工作人員安全，活動調整為5月30日至6月2日在同一地點舉行。

依中央氣象署資訊，25日屏東地區受鋒面接近影響，易有短延時強降雨發生，天氣陰並有短暫陣雨或雷雨。

交旅處表示，今年延續去年雙舞台特色，在恆春古城北門廣場及磚窯場域盛大舉辦，包括40組國內、外樂團演出及導覽等活動，希望遊客深度認識恆春。

為讓遊客認識在地特色，縣府也規劃「恆春小鎮地圖」、「古城導覽」及「活動論壇」等活動，串連在地體驗連結，逾百家風格餐飲設計與在地屏東品牌參與。

北門 屏東縣政府 恆春

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