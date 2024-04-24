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企業董娘做公益 金門真善美姐妹送愛心到大同之家

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣「真善美聯誼會」的委員今天到大同之家關懷長輩，陪伴長輩們做紙黏土相框。記者蔡家蓁／攝影
金門縣「真善美聯誼會」的委員今天到大同之家關懷長輩，陪伴長輩們做紙黏土相框。記者蔡家蓁／攝影

金門縣救國團旗下女性慈善組織「真善美聯誼會」今天下午由會長李月黎、副會長許雪芳、許寶貝等人帶領美麗的天使團隊赴大同之家辦理「守護記憶，樂活健康」主題活動，關懷與慰問安養老人，並教導老人家唱跳與紙黏土相框，陪伴長者開心度過愉快的一天，老人家還跟她們「預約」，邀請她們中秋節還要再來，教做紅龜粿。

救國團的姐姐妹妹一行在下午14點抵達大同之家，包括總幹事林啓良與「真善美聯誼會」創會會長洪慧玉與多位委員到訪，大同之家主任許一傑特別表示歡迎之意，並陪同安老組的長者一起進行「樂活、健康」陪伴及唱跳活動。

「就是阮啦」 李月黎一開始就親切的跟長輩們做自我介紹，說去年的中秋節真善美姐妹就一起來大同之家陪長輩做紅龜粿，一句話瞬間拉進了跟長輩們的距離，老人家都相當熱情的說，紅龜粿很好吃，希望你們中秋節還要再來，教我們做紅龜粿。

李月黎表示，今天特別邀請金鼎國小的幼教老師陳屏屏教長輩們做紙黏土相框，希望大家發揮巧思，做出獨一無二的相框，可以把一家人的照片放在裡面珍藏；此外，金門店家「阿公ㄟ豆花」今天也大方送出80碗的豆花，請長輩吃，讓老人家笑開懷。

大同之家主任許一傑表示，救國團真善美聯誼會這群美麗的天使，她們中有陳金福貢糖店、馬家麵線與金太武一條根的董娘，與各行業傑出的女性，感謝大家出錢出力，陪伴長輩度過一個愉快充實的午後。

金門縣「真善美聯誼會」今天下午由會長李月黎、副會長許雪芳、許寶貝等人帶領美麗的天使團隊赴大同之家關懷長輩，並陪長輩們唱跳。記者蔡家蓁／攝影
金門縣「真善美聯誼會」今天下午由會長李月黎、副會長許雪芳、許寶貝等人帶領美麗的天使團隊赴大同之家關懷長輩，並陪長輩們唱跳。記者蔡家蓁／攝影
金門縣「真善美聯誼會」今天赴大同之家關懷長輩，陪長輩們做紙黏土相框。記者蔡家蓁／攝影
金門縣「真善美聯誼會」今天赴大同之家關懷長輩，陪長輩們做紙黏土相框。記者蔡家蓁／攝影
金門縣「真善美聯誼會」的委員今天到大同之家關懷長輩，大同之家主任許一傑（左六）與美麗團隊合影。記者蔡家蓁／攝影
金門縣「真善美聯誼會」的委員今天到大同之家關懷長輩，大同之家主任許一傑（左六）與美麗團隊合影。記者蔡家蓁／攝影
大同之家主任許一傑（左）頒發感謝狀給金門「真善美聯誼會」，由會長李月黎代表接受。記者蔡家蓁／攝影
大同之家主任許一傑（左）頒發感謝狀給金門「真善美聯誼會」，由會長李月黎代表接受。記者蔡家蓁／攝影

中秋節 救國團 長輩

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