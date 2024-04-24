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提升機車騎乘安全 澎湖監理站推駕訓補助

中央社／ 澎湖縣24日電

澎湖監理站推出「機車駕訓疊加補助」，滿18歲參加訓練考照者全部免費，有效提升機車騎乘安全；另外，推出交通安全桌遊，讓樂齡者透過桌遊與人際互動，傳遞交通安全教育。

這項「機車駕訓疊加補助」計畫發表會今天有高雄監理所長李瑞銘、澎湖監理站長王文強，以及縣府旅遊處長陳美齡等人出席，並宣布澎湖科大、海事職校與馬公高中學生，參加機車駕訓疊加補助全數免費。

李瑞銘表示，道路交通事故比例以「18歲至24歲」和「65歲以上長者」居多，為降低交通事故，交通部自民國108年起推出「機車駕訓疊加補助」。以年滿18歲報考駕訓與考照為例，每人受訓費用約新台幣5000元。其中，專案補助1300元、澎湖縣政府加碼1000元；不足的2700元由社會企業與業者吸收，等於全數免費。透過完整安全機車駕駛訓練，有效降低肇事風險。

王文強指出，透過機車考照前先上駕訓班，上路後違規風險減少59%、肇事風險減少36%，顯示推動機車駕訓對增進道路交通安全確實具有成效，鼓勵民眾踴躍參加機車駕訓。

澎湖監理站表示，考取駕照者除補助外還有機會抽機車。今年澎湖地區爭取駕訓疊加補助人數達破183人，補助人數創歷年新高，澎湖縣政府今天也由參議王國裕代表捐贈加碼的18萬3000元。

高雄區監理所今天也同步推出全台第一款專為「行人」及「駕駛」量身設計的「思考與策略型桌遊」道路生存戰，並贈送馬公樂齡中心，讓長者們一起透過桌遊寓教於樂方式傳遞交通安全，共同守護用路安全。

交通事故 桌遊 澎湖縣

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