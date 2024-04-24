快訊

德州媽媽再爆「演藝圈2豬哥」 吐2線索嘆：蠻黑暗

每年至少90億預算！王國材：TPASS月票常態繼續實施

嫌小姐醜！基隆警喝花酒還賴帳…下場慘了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄21處公園遊戲場「3年未檢驗安全」 議員轟意外頻傳

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
市議員鄭孟洳表示，比對工務局公園處的公園檢修備查資料，全市有高達21處公園兒童遊樂場未在近3年內完成檢修。圖／翻攝自高雄市議會直播
市議員鄭孟洳表示，比對工務局公園處的公園檢修備查資料，全市有高達21處公園兒童遊樂場未在近3年內完成檢修。圖／翻攝自高雄市議會直播

高雄市長陳其邁2020年上任後力推特色公園，去年斥資近7.5億完成29座，未來4年將完成150座，特色公園的室外兒童遊戲場每3年需全盤檢驗，但議員質疑高雄有21處公園遊戲場已超過3年未檢驗安全性，去年甚至發生24件兒童遊樂場意外事件，要求工務局儘速完成複檢，並建立遊具損傷與受傷樣態的資料庫。

工務局長楊欽富表示，市區全數公園已在去年完成百分百備查，是六都最快，市府也會如實完成每3年完成複檢，至於公園處登陸的檢驗資料出現超過3年以上的檢驗時間，坦承恐有疏失，近日會調查清楚，儘速完成複檢；目前已規劃設置特色公園的遊具資料庫，預計今年完成。

陳其邁上任時曾宣誓任內完成150座特色公園，去年已完成近30座，目前市區共420個公園兒童遊戲場，許多特色兒童遊戲區吸引大小朋友遊玩，市府每3年會全盤檢驗室外公園遊具設施；市議員鄭孟洳表示，比對工務局公園處的公園檢修備查資料，全市有高達21處公園兒童遊樂場未在近3年內完成檢修。

鄭孟洳表示，全市有21座超過3年檢驗期限的兒童遊戲場，其中鳳山區有11座，小港、楠梓各有3座，左營、苓雅、前鎮、岡山各1座，小港區的六苓兒童遊戲場最近檢驗時間甚至在107年12月；她認為市府應檢討是否檢驗量能不足或經費不夠。工務局副局長吳瑞川回應，據了解養工處已在去年將全市公園遊具備查檢驗合格。

此外，近3年來兒童遊樂場發生意外人數增加，前年發生16件、去年24件，今年至今已發生3件，去年甚至發生3件兒童在高雄公園受傷的國賠案；鄭孟洳指出，公園處並未建立資料庫，統計事故發生原因並檢討改善，探討各遊具的設計缺失與分析孩童使用習慣，建議市府儘早建立遊具損傷與受傷樣態的資料庫。

議員 陳其邁

延伸閱讀

中職／鎖門風波 洪總：漣漪變成瘋狗浪

中職／漣漪變成瘋狗浪始料未及 洪總對市長有抱歉的話要說

台積電設廠人才荒 高雄20所高中推「半導體科技學程」

訪左中半導體課程 陳其邁：課程將推到20所高中職

相關新聞

高雄21處公園遊戲場「3年未檢驗安全」 議員轟意外頻傳

高雄市長陳其邁2020年上任後力推特色公園，去年斥資近7.5億完成29座，未來4年將完成150座，特色公園的室外兒童遊戲...

高雄纜線下地進度「每年5公里」跳電事件頻傳 住戶喊苦

高雄市長陳其邁積極推動「市區道路纜線下地計畫」，工務局日前表示已完成下地長度67.22公里，拔除1900支電桿，但議員質...

屏東落山風風景特定區怎麼玩 旅遊達人推薦輕裝一日遊路線

屏東縣政府為分流墾丁國家公園人潮，2018年在區外的車城、牡丹及滿州鄉設立「落山風風景特定區」，歷時多年串連整合，今年成...

高雄新興區清晨3點420戶停電 台電搶修近1小時後復電

高雄市新興區渤海街、開封路、中正三路、民族二路等一帶，今日清晨3時許發生停電，共計有420戶受影響，台電清晨3時12分接...

家樂福文化藝術季移師屏東 串連在地藝文團隊5月10日登場

家樂福文教基金會攜手屏東縣政府辦理「2024家樂福文化藝術季」，5月10到12日屏東縣民公園登場，邀請即將成真火舞團、十...

心衛個管師業務多 民代促盤點人力

高雄市近3年精神病友、企圖輕生個案服務人次逐年增加，目前設4個心衛中心、128名個管師，其中岡山心衛中心僅15名個管師，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。