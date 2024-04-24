高雄21處公園遊戲場「3年未檢驗安全」 議員轟意外頻傳

高雄市長陳其邁2020年上任後力推特色公園，去年斥資近7.5億完成29座，未來4年將完成150座，特色公園的室外兒童遊戲場每3年需全盤檢驗，但議員質疑高雄有21處公園遊戲場已超過3年未檢驗安全性，去年甚至發生24件兒童遊樂場意外事件，要求工務局儘速完成複檢，並建立遊具損傷與受傷樣態的資料庫。

工務局長楊欽富表示，市區全數公園已在去年完成百分百備查，是六都最快，市府也會如實完成每3年完成複檢，至於公園處登陸的檢驗資料出現超過3年以上的檢驗時間，坦承恐有疏失，近日會調查清楚，儘速完成複檢；目前已規劃設置特色公園的遊具資料庫，預計今年完成。

陳其邁上任時曾宣誓任內完成150座特色公園，去年已完成近30座，目前市區共420個公園兒童遊戲場，許多特色兒童遊戲區吸引大小朋友遊玩，市府每3年會全盤檢驗室外公園遊具設施；市議員鄭孟洳表示，比對工務局公園處的公園檢修備查資料，全市有高達21處公園兒童遊樂場未在近3年內完成檢修。

鄭孟洳表示，全市有21座超過3年檢驗期限的兒童遊戲場，其中鳳山區有11座，小港、楠梓各有3座，左營、苓雅、前鎮、岡山各1座，小港區的六苓兒童遊戲場最近檢驗時間甚至在107年12月；她認為市府應檢討是否檢驗量能不足或經費不夠。工務局副局長吳瑞川回應，據了解養工處已在去年將全市公園遊具備查檢驗合格。

此外，近3年來兒童遊樂場發生意外人數增加，前年發生16件、去年24件，今年至今已發生3件，去年甚至發生3件兒童在高雄公園受傷的國賠案；鄭孟洳指出，公園處並未建立資料庫，統計事故發生原因並檢討改善，探討各遊具的設計缺失與分析孩童使用習慣，建議市府儘早建立遊具損傷與受傷樣態的資料庫。