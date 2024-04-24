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家樂福文化藝術季移師屏東 串連在地藝文團隊5月10日登場

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
家樂福文教基金會攜手屏東縣政府辦理「2024家樂福文化藝術季」，5月10到12日屏東縣民公園登場，邀請民眾在母親節假期共襄盛舉。記者劉星君／攝影
家樂福文教基金會攜手屏東縣政府辦理「2024家樂福文化藝術季」，5月10到12日屏東縣民公園登場，邀請民眾在母親節假期共襄盛舉。記者劉星君／攝影

家樂福文教基金會攜手屏東縣政府辦理「2024家樂福文化藝術季」，5月10到12日屏東縣民公園登場，邀請即將成真火舞團、十鼓擊樂團、紙風車劇團3大國家級表演團隊，串連10組在地藝文團隊展開3夜2天接力演出，歡迎民眾在母親節假期共襄盛舉。

家樂福文化藝術季連續17年用公開免費方式移動各地推廣藝術平權，今年選定在屏東縣民公園，以「i在屏東 藝起回家」為主題，精彩內容包括獨家日戲、上百攤市集、永續論壇暨展覽、親子活動及國家級演出的夜戲等。

縣長周春米表示，家樂福在屏東設立已經超過20年，跟著屏東縣民一起深耕在地，近幾年屏東積極打造文化建設，包括縣立圖書館總館、勝利星村、屏菸1936文化基地等，各界有目共睹，感謝家樂福文化藝術季這次選擇屏東，除了對於打造「文化屏東」更加分外，縣府也整合跨局處，母親節送給屏東在地媽媽最好的禮物。

縣長周春米說，藝術季白天10組演出，是縣府文化處培力出來在地藝文團隊，周末市集有一半以上是屏東在地的商家及創生團隊，縣府也籌備了永續論壇及展覽，將青年創新競賽成果融入其中，歡迎參與藝術季的民眾多停留幾天，走訪屏東33鄉鎮市，體驗不同的旅遊風貌。

家樂福文教基金會表示，大型夜戲由「紙風車劇團」打頭陣，演出「武松愛老虎」，詮釋保育動物的重要性；11日「十鼓擊樂團」和台東孩子的書屋鼓隊帶來震撼力十足的「天龍耳目」，描寫大地與人之間的關係；12日則是「Coming True即將成真火舞團」演出聲光效果震撼的「火爾摩莎傳奇」。白天串聯10組屏東藝文夥伴，演出兒童故事劇、掌中劇、台灣原民民謠、管樂、現代舞等，場場客製為「藝術季限定版」。

家樂福文教基金會表示，市集因應母親節，規畫適合親子同玩且富有意義的攤位，為家人出遊留下紀念免費拍全家福照區，也有介紹動物福利攤位，透過食物來源認識地球的母親、動物的母親；花蓮因地震觀光受創，特別邀請4間花蓮商家參與，以實際行動力挺花蓮，並提醒民眾，自備環保餐具、購物袋，到屏東歡慶母親節，感受多一度的熱情。

家樂福文教基金會攜手屏東縣政府辦理「2024家樂福文化藝術季」，5月10到12日屏東縣民公園展開3夜2天接力演出。記者劉星君／攝影
家樂福文教基金會攜手屏東縣政府辦理「2024家樂福文化藝術季」，5月10到12日屏東縣民公園展開3夜2天接力演出。記者劉星君／攝影

團隊 家樂福 屏東縣政府

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