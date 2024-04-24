消防抵原鄉要半小時 議員不滿：燒光了

全國消防車到現場救災時間平均8分鐘，原鄉救災資源相對弱勢，消防分隊至桃源梅山部落要花20分鐘、寶山部落要花30分鐘，另桃源全區半數里未設消防栓，那瑪夏區全區僅1里消防栓正常使用；議員不滿指出，消防栓應普及至各部落，否則「消防車抵達房子已經燒光」。消防局表示，今年內會在桃源各地配置172具滅火器，另研議增設9座蓄水池，後續延管設消防栓；那瑪夏消防栓已設法協助更新。

桃源區共有8里14個部落，土地面積居全市之冠。議員高忠德指出，桃源分隊距離梅山部落車程20分鐘、六龜分隊離寶山部落至少半小時，兩部落都沒有消防栓，全區僅建山、桃源、復興及梅蘭4里設7座消防栓，數量太少。

「部落失火要靠族人提水自救，這樣的失火場景是山上部落的日常。」高忠德無奈說，台中市環山部落花2千萬設自動啟用消防栓系統，另日本千葉縣志野市在鄉鎮街頭設滅火器，每50公尺1座，桃源應該比照辦理。

消防局長王志平回應，桃源區計畫增設9座可容納50噸的蓄水池，先解決水源才能設消防栓，另在社區活動中心、里辦公室、教會等地配置滅火器。

茂林區議員范織欽說，萬山及茂林2里原本也是欠缺消防栓，所幸近期經發局協助解決水源問題。

那瑪夏區共3里，達卡努瓦里10座消防栓，南沙魯里未設消防栓，瑪雅里下部落有3座，但其中1座無法使用。議員陳幸富指出，蓄水池管線老舊，全區僅1里的消防栓正常使用，族人希望在3里建置50具滅火器。

居民說，去年底瑪雅部落曾發生廚房火災，所幸離消防隊近，沒有造成嚴重損失，若發生在南沙魯里就沒這麼幸運。

那瑪夏消防分隊指出，近期已申請經費協助汰換瑪雅里2座老舊消防栓。區長孔賢傑說，每個部落都有消防栓當然比較安全，不過公所真的沒經費。