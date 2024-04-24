快訊

2波春雨鋒面接力！今至周末全台多雨「紫紅色一片」 下波更強

漁電共生亂象…假養殖真種電 納骨塔也不放過

聽新聞
test
0:00 / 0:00

消防抵原鄉要半小時 議員不滿：燒光了

聯合報／ 記者徐白櫻蔡世偉／高雄報導
高雄市那瑪夏區瑪雅里的消防栓共3座，原本僅1座可用，消防分隊申請經費，上周剛換2座全新消防栓。記者蔡世偉／攝影
高雄市那瑪夏區瑪雅里的消防栓共3座，原本僅1座可用，消防分隊申請經費，上周剛換2座全新消防栓。記者蔡世偉／攝影

全國消防車到現場救災時間平均8分鐘，原鄉救災資源相對弱勢，消防分隊至桃源梅山部落要花20分鐘、寶山部落要花30分鐘，另桃源全區半數里未設消防栓，那瑪夏區全區僅1里消防栓正常使用；議員不滿指出，消防栓應普及至各部落，否則「消防車抵達房子已經燒光」。消防局表示，今年內會在桃源各地配置172具滅火器，另研議增設9座蓄水池，後續延管設消防栓；那瑪夏消防栓已設法協助更新。

桃源區共有8里14個部落，土地面積居全市之冠。議員高忠德指出，桃源分隊距離梅山部落車程20分鐘、六龜分隊離寶山部落至少半小時，兩部落都沒有消防栓，全區僅建山、桃源、復興及梅蘭4里設7座消防栓，數量太少。

「部落失火要靠族人提水自救，這樣的失火場景是山上部落的日常。」高忠德無奈說，台中市環山部落花2千萬設自動啟用消防栓系統，另日本千葉縣志野市在鄉鎮街頭設滅火器，每50公尺1座，桃源應該比照辦理。

消防局長王志平回應，桃源區計畫增設9座可容納50噸的蓄水池，先解決水源才能設消防栓，另在社區活動中心、里辦公室、教會等地配置滅火器。

茂林區議員范織欽說，萬山及茂林2里原本也是欠缺消防栓，所幸近期經發局協助解決水源問題。

那瑪夏區共3里，達卡努瓦里10座消防栓，南沙魯里未設消防栓，瑪雅里下部落有3座，但其中1座無法使用。議員陳幸富指出，蓄水池管線老舊，全區僅1里的消防栓正常使用，族人希望在3里建置50具滅火器。

居民說，去年底瑪雅部落曾發生廚房火災，所幸離消防隊近，沒有造成嚴重損失，若發生在南沙魯里就沒這麼幸運。

那瑪夏消防分隊指出，近期已申請經費協助汰換瑪雅里2座老舊消防栓。區長孔賢傑說，每個部落都有消防栓當然比較安全，不過公所真的沒經費。

桃源 議員 那瑪夏

延伸閱讀

火光竄夜空…屏東500坪家電工廠全面燃燒 消防救出1員工

國10東16.3K仁武段驚見火燒車 剩兩線可通行消防搶救中

保生大帝聖誕 新北樹林濟安宮捐消防器材助救災

桃源14部落僅4地設消防栓 議員怒斥「消防車到房子都燒光 」

相關新聞

消防抵原鄉要半小時 議員不滿：燒光了

全國消防車到現場救災時間平均8分鐘，原鄉救災資源相對弱勢，消防分隊至桃源梅山部落要花20分鐘、寶山部落要花30分鐘，另桃...

家樂福文化藝術季移師屏東 串連在地藝文團隊5月10日登場

家樂福文教基金會攜手屏東縣政府辦理「2024家樂福文化藝術季」，5月10到12日屏東縣民公園登場，邀請即將成真火舞團、十...

心衛個管師業務多 民代促盤點人力

高雄市近3年精神病友、企圖輕生個案服務人次逐年增加，目前設4個心衛中心、128名個管師，其中岡山心衛中心僅15名個管師，...

交旅局網站久未更新…停在2019年 連江縣府：儘快刪舊網頁

民進黨連江縣黨部今天說，連江縣交通旅遊局官網久未更新，活動公告停在2019年，「藍眼淚特區」還出現伺服器錯誤訊息，「觀光...

高雄鳳山溪出現噁心血紅色廢水 禍首是保健食品工廠

高雄市鳳山溪不時出現惡質工廠排放工業廢水，今天大排內又有令人作噁的血紅色汙水，環保局人員往上游追查，查獲一家膠囊保健食品...

民眾搭輕軌「換座位」跌倒骨折無理賠？ 高捷回應了

高雄市議員鄭光峰日前接獲民眾陳情，指稱在搭乘輕軌時不慎跌倒造成骨折，卻無法獲得保險理賠。對此高雄捷運公司表示，高捷與其他...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。