守護馬祖離島居民健康 彰基總院長陳穆寬親率團隊義診
偏遠的離島馬祖醫療誰來守護？秉持蘭大衛醫師父子關懷偏鄉醫療的精神，彰化基督教醫院總院長陳穆寬本月21、22日，親自帶領醫療團隊前往義診，這也是彰基第三度到馬祖義診，完成馬祖四鄉義診拼圖，除了服務當地居民外，還有國軍官兵到場看診，五個科部別主治醫師總共服務約550人次。
馬祖有南竿、北竿、莒光、東引四鄉，陳穆寬表示，其中東引離島地處馬祖列島最北邊，居民僅有300多戶，與基隆港間航程需8小時，可想而知當地醫療資源缺乏狀況；因此彰基安排皮膚、眼科、耳鼻喉暨頭頸、骨科、中醫部共五個科部主任級醫師，準備藥品、針劑、超音波等儀器前往，將愛心和醫學中心等級的醫療義診。
首度參與義診的骨科部醫師沈泰杉表示，東引地勢起伏大，鄉民日常生活都需要爬坡，導致膝蓋痠痛、肌肉拉傷等；骨科部醫師呂岳修表示，在義診中，比較常發現老人家的問題為退化性關節炎，這些在台灣本島都是非常常見且容易治療，但島上居民因交通不便，往往耽擱治療。
眼科部醫師周介仁表示，當地風大，乾眼問題多，使用滋潤的藥水及熱敷，就能解決病人問題，彰基攜帶許多眼科專用藥水及眼壓測量儀器，即時幫他們解決問題。
皮膚部醫師楊蕙如指出，當地氣候潮濕溫熱，許多居民腳跟、胯下都有黴菌感染的問題，只需要抗黴菌的藥物，如果當作一般濕疹使用錯誤的藥膏，病情會越來越嚴重，當地兒童也常見異位性皮膚炎，只要妥善治療還是有治癒的機會，卻因知識不足，常導致家長對孩童皮膚疾患束手無策，當場衛教家長注重護理孩童皮膚。
中醫部醫師則現場為民眾進行針灸、拔罐、推拿等治療，並且提供酸痛貼布緩解民眾不適；耳鼻喉暨頭頸部醫師則是遇到許多兒童呼吸道症狀，因為當地欠缺小兒科，導致兒童無法被妥善治療。
陳穆寬表示，彰基積極實踐醫療傳愛使命，不僅挹注醫療資源關懷偏鄉，也與連江地檢署、犯罪被害人保護協會連江分會合作，由連江縣政府、縣議會、縣警局及東引鄉公所協助，共同進行法律宣導及聯合義診活動。
金門高分檢署檢察長毛有增代表頒贈感謝獎牌予彰基，連江地檢署檢察長謝謂誠及東引鄉鄉長林德建也感謝彰基提供醫療服務，解決馬祖離島就醫不便與醫療資源缺乏問題，也期盼彰基能持續前往義診，嘉惠鄉親。
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