守護馬祖離島居民健康 彰基總院長陳穆寬親率團隊義診

偏遠的離島馬祖醫療誰來守護？秉持蘭大衛醫師父子關懷偏鄉醫療的精神，彰化基督教醫院總院長陳穆寬本月21、22日，親自帶領醫療團隊前往義診，這也是彰基第三度到馬祖義診，完成馬祖四鄉義診拼圖，除了服務當地居民外，還有國軍官兵到場看診，五個科部別主治醫師總共服務約550人次。

馬祖有南竿、北竿、莒光、東引四鄉，陳穆寬表示，其中東引離島地處馬祖列島最北邊，居民僅有300多戶，與基隆港間航程需8小時，可想而知當地醫療資源缺乏狀況；因此彰基安排皮膚、眼科、耳鼻喉暨頭頸、骨科、中醫部共五個科部主任級醫師，準備藥品、針劑、超音波等儀器前往，將愛心和醫學中心等級的醫療義診。

首度參與義診的骨科部醫師沈泰杉表示，東引地勢起伏大，鄉民日常生活都需要爬坡，導致膝蓋痠痛、肌肉拉傷等；骨科部醫師呂岳修表示，在義診中，比較常發現老人家的問題為退化性關節炎，這些在台灣本島都是非常常見且容易治療，但島上居民因交通不便，往往耽擱治療。

眼科部醫師周介仁表示，當地風大，乾眼問題多，使用滋潤的藥水及熱敷，就能解決病人問題，彰基攜帶許多眼科專用藥水及眼壓測量儀器，即時幫他們解決問題。

皮膚部醫師楊蕙如指出，當地氣候潮濕溫熱，許多居民腳跟、胯下都有黴菌感染的問題，只需要抗黴菌的藥物，如果當作一般濕疹使用錯誤的藥膏，病情會越來越嚴重，當地兒童也常見異位性皮膚炎，只要妥善治療還是有治癒的機會，卻因知識不足，常導致家長對孩童皮膚疾患束手無策，當場衛教家長注重護理孩童皮膚。

中醫部醫師則現場為民眾進行針灸、拔罐、推拿等治療，並且提供酸痛貼布緩解民眾不適；耳鼻喉暨頭頸部醫師則是遇到許多兒童呼吸道症狀，因為當地欠缺小兒科，導致兒童無法被妥善治療。

陳穆寬表示，彰基積極實踐醫療傳愛使命，不僅挹注醫療資源關懷偏鄉，也與連江地檢署、犯罪被害人保護協會連江分會合作，由連江縣政府、縣議會、縣警局及東引鄉公所協助，共同進行法律宣導及聯合義診活動。