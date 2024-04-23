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推動全民淨零綠生活 佛光山獲環教設施場所認證

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄即時報導
佛光山佛陀紀念館具有豐富自然生態資源與佛教植物園區等特色，並將三好護生觀念向下扎根，獲認證為環境教育設施場所。圖／佛光山提供
佛光山佛陀紀念館具有豐富自然生態資源與佛教植物園區等特色，並將三好護生觀念向下扎根，獲認證為環境教育設施場所。圖／佛光山提供

環境部今日召開環境教育認證審查會，認證通過佛光山佛陀紀念館為環境教育設施場所。環境部表示佛館將低碳、節能觀念落實於日常生活中，並持續推動全民淨零綠生活，更在去年獲頒SGS舉辦的ESG Awards「能源管理獎」。

佛光山佛陀紀念館、旗山糖廠社區環境教育中心、來義二峰圳文化教育廊道及國家生技研究園區等4處，今天被環境部認證為環境教育設施場所。佛陀紀念館除了具有豐富自然生態資源與佛教植物園區等特色，平時將低碳、節能觀念落實於日常生活中，並持續推動全民淨零綠生活，2023年時獲頒台灣檢驗科技股份有限公司（SGS）舉辦的ESG Awards「能源管理獎」。

佛陀紀念館貫穿「做好事、說好話、存好心」的三好理念及「給人信心」、「給人歡喜」、「給人希望」、「給人方便」的四給精神，將三好護生觀念向下紮根。

此外，環境部提到，旗山糖廠社區於去年完成以社區為範疇的碳盤查，為國內社區推動淨零碳排立下典範。該中心結合地方資源，透過社區環境調查及改造計畫與環保小學堂推廣計畫，以「環境永續－三生共存共榮好家園」做為社區發展願景，營造農村社區「生活、生產、生態」共存理念。

「來義二峰圳」位於屏東縣來義鄉，為日治時期建設的水利工程，已有百年歷史，迄今仍在使用；來義二峰圳於2008年列入國家文化景觀，具歷史文化與生態保育特色。

而來義二峰圳文化教育廊道揉合生態自然、排灣文化、水利實驗、遊戲與近水瑜伽等多元設計，呈現鏈結文化保存與自然環境共存主題特色的環境教育課程，也讓環境部頗為讚賞。

位於台北市南港區的國家生技研究園區，是國家最高學術機構－中央研究院申請通過的環境教育設施場所。環境部提到，該園區為螢火蟲、絨螯蟹、紫鷺、稀有綬草、禾草芋蘭及線柱蘭植物的重要復育棲地，並搭配環境教育中心的展示與課程方案，示範永續的資源管理及開發與保育間的平衡，以推廣園區生態友善設施及理念、減碳綠生活方式。

佛光山佛陀紀念館 環境部

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