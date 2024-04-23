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澎湖放流2萬顆海膽 盼透過適度保育增加數量

中央社／ 澎湖縣23日電

水產試驗所澎湖漁業生物研究中心今天在沿岸海域放流2萬顆的白棘三列海膽（馬糞海膽），期許增加海域族群數量，並透適度的保育，讓漁業資源生生不息。

澎湖漁業生物研究中心今天放流約2萬顆白棘三列海膽，由中心人員潛水下海放流海膽。每顆殼長約在2公分以上，非常合適放流棲地，數量增長效果可期待。

馬糞海膽正式名稱為白棘三列海膽，又稱花膽，為毒棘海膽科，多分布於台灣本島的東北角及墾丁、離島的澎湖、小琉球及蘭嶼沿岸，常棲息於水深10公尺以內的淺水域，在自然環境中主要以海草、大型藻類為食，在一些生態系統中，是維持珊瑚和藻類之間平衡的關鍵，更是海洋生物鏈重要一環。

澎湖地區自2007年起管制白棘三列海膽的採捕，採捕期也從原定每年5月16至8月31日，縮短至每年的7月1日至8月31日，最小體長限制為8公分以上，但不敵人為採捕壓力，長久下來野生海膽的數量銳減，現存數量已不足以支撐族群的繁衍成長。

澎湖漁業生物研究中心長期透過人工繁殖與培育馬糞海膽，並選擇適合的海域棲地放流，期望資源回歸海域後能充實族群數量，並透過適度的保育措施使漁業資源生生不息。同時也輔導業者生產種苗、育成、肥育飼料開發及投餵等，期待以人工養殖個體提供市場需求，減少人為採捕。

海膽 澎湖

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