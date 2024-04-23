官學偕手創造山中微形經濟傳奇 屏東旭海「牡丹農供」基地告訴你

屏東縣牡丹鄉有「恆春半島後花園」美名，鄉公所4年前邀屏東科技大學森林系教授陳美惠團隊導入「林下養蜂」、「畜牧養雞」和「段木香菇」3種林下經濟產業，創造山中微形經濟傳奇，鄉公所再爭取部落產業升級計畫，旭海路口休息站升級「牡丹農供」基地今天啟用，供農產初級加工和創意伴手禮商品展售外，也展示林下經濟成果。

牡丹鄉為台灣最南端的原住民鄉，經濟產業以農業為主，每年夏天199縣道東源村段旁的野薑花盛開，空氣飄散著淡雅馨香，也被譽為「台灣最香的原民部落」，另有知名的旭海溫泉、東源水上草原、馨香森林等；鄉公所開發部落導覽遊程、開發野薑花商品外，4年前邀陳美惠團隊導入養蜂、養雞和香菇3種經濟產業，成為帶動山中微形經濟的特色產業。

牡丹鄉長潘壯志說，去年向原民會爭取「多元產業發展2.0計畫─部落產業升級」計畫購置設備，將旭海路口休息站打造為初級加工體驗場的「牡丹農供」，供加工及存放並展示林下經濟成果；另針對在地特色作物做創新產品開發，已開發野薑花純露、醬蕗蕎、溫泉拉堤面膜、山苦瓜養生茶包等產品，從生產到加工一條龍模式整合產業六級化，達到產業升級目的，製造工作機會，吸引外地族人回流。