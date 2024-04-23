屏東鳳梨註冊品牌銷日 訂單穩定

屏東鳳梨今年外銷產量上看1.2萬公噸，屏東縣府與高樹銀獅合作社、台農發公司合作，以台農發在日本註冊「金蜜鳳梨」品牌，將鳳梨鮮果銷往日本BeLX超市，昨舉行封櫃儀式。銀獅合作社理事主席許嘉容說，產地將品質顧好，希望日本朋友吃到鳳梨就能想到屏東。台農發在日本註冊金蜜、王蜜鳳梨品牌，由屏東不同合作社供應，風味不同。

台農發公司表示，日本註冊鳳梨品牌，金蜜鳳梨、王蜜鳳梨，都是台灣金鑽鳳梨。銀獅合作社打出「金蜜鳳梨品牌」，口感黑糖風味。王蜜鳳梨吃起來清爽，各有不同消費群。

農業處表示，日本BeLX超市來自東京足立區，以鮮果店鋪為起始，販售蔬果、畜產、魚產品等，開設46家門市；BELX超市代理副部長小川能弘說，當初台灣有許多單位洽談合作，被銀獅合作社熱忱與專業打動，2020年起合作至今，台灣鳳梨在日本銷量越來越好、能見度高。

銀獅合作社理事主席許嘉容說，5年前合作社從1周1個20呎貨櫃銷日，現成長穩定每周1到2個40呎貨櫃。