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種樹淨灘響應地球日 海豐濕地重啟

聯合報／ 記者劉星君蔡世偉／連線報導

昨世界地球日，屏東縣環保局、牡丹鄉公所近日頂烈日在阿塱壹古道淨灘，2天清100多包垃圾共184公斤，包括寶特瓶、廢棄繩索、廢浮球、廢漁網，全扛下山。屏東市後花園美稱海豐濕地，因生態池護岸崩落，縣府以生態工法歷時1年改善，縣長周春米昨宣布重啟開放，一同維護濕地生態；台東縣府昨在卑南溪出海口台東大堤堤尾處，種下500棵樹，改善卑南溪揚塵。

屏東縣環保局表示，阿塱壹古道山路崎嶇地形陡峭，平日清理不易，兩天徒步近6小時清出1百多包垃圾。

屏東海豐濕地是萬年濕地群中，開闢最久約10多年，生態池護岸崩落影響安全，縣府以生態工法歷時1年改善，縣長周春米昨宣布重啟開放，環保局表示，改善期間清出1.2噸、上千隻外來種琵琶魚。

周春米說，海豐濕地孕育2級保育類鳥類，包括彩鷸、黑鳶及水雉等，水雉繁殖數量逐年遞增，原來4隻至去年數量高達64隻，萬年濕地群已成為水雉在台灣重要棲地之一。

台東縣府環保局昨在卑南溪出海口台東大堤堤尾處，辦理裸露地種樹，改善卑南溪揚塵，海岸環境條件對植物生長極為困難，樹種選擇以抗風耐鹽灌木為主，有林投樹、台灣海棗、海草桐，減少裸露地，還能攔截風砂，昨一共種下500棵樹。

屏東縣 濕地 環保局

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