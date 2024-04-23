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婦偽裝家長送午餐 潛教師辦公室偷錢

聯合報／ 記者石秀華蔡世偉／高雄報導

高雄女中校園治安出現漏洞，姜姓女子本月12日趁學校午休時，疑偽裝送餐家長，潛入3樓教師辦公室搜刮兩名男老師共1萬餘元現金，從容騎單車離開；警方獲報，調閱監視器，當晚逮獲姜女，但她錢已花光；雄女指，事發後已加強校安，限制家長只能在上午11時至下午1時送餐，並由校安人員現場監看。

高雄女中校園竊案發生在12日中午12點半，學校正值午休用餐，老師和學生忙吃午餐或準備午休，57歲姜女疑偽裝送餐家長，進入校園。

姜女走上3樓教師辦公室，見室內無人，翻箱倒櫃搜刮孫姓男老師放在抽屜裡約12000餘元，另偷走林姓男老師約3000餘元，離開校園。

午休時間結束，教師返回辦公室，赫見竊賊闖入報警；新興警分局調閱監視器追查竊賊身影，發現姜女徒步離開，在不遠處騎破舊淑女單車，警方當晚找到姜女，錢已花光。警詢後依竊盜罪函送高雄地檢署偵辦。

雄女昨表示，事發後加強校園安全措施，限制每日家長入校送餐只能在上午11時至下午1時，現場有教官或校安人員監看，防止送餐人到其他區域，其他時間送的餐食均一律送到校門口警衛室旁，由學生領取。

教師 校園安全 監視器

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