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屏東海豐濕地清出「外來種琵琶魚」上千隻 歷時1年生態工法改善

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
海豐溼地生態池經生態工法改造，成為休憩空間。記者劉星君／攝影
海豐溼地生態池經生態工法改造，成為休憩空間。記者劉星君／攝影

屏東海豐濕地在萬年濕地群中，2009年開闢至今，其中生態池棲地因長年棲息魚類生活習性關係，遭外來種琵琶魚入侵，造成邊坡護岸崩落，屏東縣府歷時1年以生態工法加以改善，今天世界地球日，縣長周春米宣布完工重啟，一同維護萬年溪溼地。環保局表示，改善期間清出1.2噸、上千隻的外來種琵琶魚。

縣長周春米表示，海豐濕地採生態工法建造，生態池邊坡受魚類侵襲而崩塌，去年視察後要求場域安全為首要任務，指示環保局啟動工程先期規畫作業，與環保署爭取預算外，縣府團隊自籌900多萬元，共斥資近3000萬元生態池邊坡改善工程。

周春米說，海豐濕地孕育許多2級保育類的鳥類，包括彩鷸、黑鳶及水雉等鳥類，尤其水雉繁殖數量逐年遞增趨勢，已由原來的5隻，目前數量64隻，顯示萬年濕地群已成為水雉在台灣的重要棲地之一。

屏東縣環保局表示，海豐濕地保育工法，在設計規畫階段多方聽取民意及專家建議，選用多孔隙、高透水性的石籠作為基礎，由箱型石籠、土石籠護坡與抗沖蝕網袋組成的護坡，既顧及生態棲息生長，又可減少土壤沖蝕與流失。

環保局強調，縣政府轄管的海豐濕地研發特色教案，2022年8月通過環境教育設施場所認證，針對強勢外來種均依循天敵等生物防治方式治理，促使組成完整而歧異度高的生態區，因此萬年濕地群亦今年2月獲評重要濕地，豐富生態構築的水岸廊道，提供景觀休憩及戶外教學，為城市美學最佳典範。

屏東海豐濕地在萬年濕地群中，2009年開闢至今，其中生態池棲地因長年棲息魚類生活習性關係，遭外來種琵琶魚入侵，改善期間清出1.2噸上千隻的外來種琵琶魚。圖／屏東縣府環保局提供
屏東海豐濕地在萬年濕地群中，2009年開闢至今，其中生態池棲地因長年棲息魚類生活習性關係，遭外來種琵琶魚入侵，改善期間清出1.2噸上千隻的外來種琵琶魚。圖／屏東縣府環保局提供
今天是世界地球日，海豐溼地生態池經生態工法改造，成為休憩空間，縣長周春米（左三）宣布完工啟用，一同來維護濕地。記者劉星君／攝影
今天是世界地球日，海豐溼地生態池經生態工法改造，成為休憩空間，縣長周春米（左三）宣布完工啟用，一同來維護濕地。記者劉星君／攝影
屏東縣萬年溪溼地群，海豐濕地成功復育水雉，數量由2018年僅4隻水雉，如今復育繁殖達64隻，成為水雉重要棲地。圖／屏東縣府環保局提供
屏東縣萬年溪溼地群，海豐濕地成功復育水雉，數量由2018年僅4隻水雉，如今復育繁殖達64隻，成為水雉重要棲地。圖／屏東縣府環保局提供

世界地球日 周春米 屏東縣 濕地 環保局

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