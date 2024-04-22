屏東海豐濕地清出「外來種琵琶魚」上千隻 歷時1年生態工法改善

屏東海豐濕地在萬年濕地群中，2009年開闢至今，其中生態池棲地因長年棲息魚類生活習性關係，遭外來種琵琶魚入侵，造成邊坡護岸崩落，屏東縣府歷時1年以生態工法加以改善，今天世界地球日，縣長周春米宣布完工重啟，一同維護萬年溪溼地。環保局表示，改善期間清出1.2噸、上千隻的外來種琵琶魚。

縣長周春米表示，海豐濕地採生態工法建造，生態池邊坡受魚類侵襲而崩塌，去年視察後要求場域安全為首要任務，指示環保局啟動工程先期規畫作業，與環保署爭取預算外，縣府團隊自籌900多萬元，共斥資近3000萬元生態池邊坡改善工程。

周春米說，海豐濕地孕育許多2級保育類的鳥類，包括彩鷸、黑鳶及水雉等鳥類，尤其水雉繁殖數量逐年遞增趨勢，已由原來的5隻，目前數量64隻，顯示萬年濕地群已成為水雉在台灣的重要棲地之一。

屏東縣環保局表示，海豐濕地保育工法，在設計規畫階段多方聽取民意及專家建議，選用多孔隙、高透水性的石籠作為基礎，由箱型石籠、土石籠護坡與抗沖蝕網袋組成的護坡，既顧及生態棲息生長，又可減少土壤沖蝕與流失。