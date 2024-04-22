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馬祖人情包袱重 「馬資網」百家爭鳴促打破沉默螺旋

中央社／ 連江縣22日電
曾在馬祖當選民意代表的劉家國（圖）深知媒體監督與為民發聲重要性，創辦雙週刊「馬祖通訊」、在網路開辦「馬祖開講」論壇，隨後創辦馬祖資訊網，核心價值之一就是「監督政府」。圖／中央社 中央通訊社
曾在馬祖當選民意代表的劉家國（圖）深知媒體監督與為民發聲重要性，創辦雙週刊「馬祖通訊」、在網路開辦「馬祖開講」論壇，隨後創辦馬祖資訊網，核心價值之一就是「監督政府」。圖／中央社 中央通訊社

馬祖地方小、人際關係緊密，在地居民在公共事務發聲時的人情包袱比其他地方重，而「馬祖資訊網」的匿名論壇「馬祖開講」讓馬祖人自由發揮，希望打破沉默螺旋，促進公眾討論。

「原來馬祖也有反對聲音」，不少在地人士觀察，馬資網上批判連江縣政府砲火比議會還猛，與現實中很少公開具名發表反對意見的馬祖人形成強烈對比。

馬資網創辦人劉家國告訴中央社記者，馬祖地方小、彼此都認識，就算不認識，也認識對方親戚，鄉愿與寒蟬效應非常嚴重，明知不對卻沒人敢講，曾爆出Metoo事件也不了了之。他曾開設具名開講論壇，結果門可羅雀，更何況有些謹慎或膽小的居民連匿名都不敢寫。

劉家國表示，1名地方意見領袖曾多次具名發表反對意見，結果連累到在政府單位工作的親人，這個人自此封筆，「就是這麼殘酷」。

「可以說是馬祖版白色恐怖吧」，一名曾具名對公共事務表態反對意見的居民就曾被「關切」，他說，「只要我長官被關切，我就等著被關切」，多數馬祖人敢怒不敢言；另名自認「不聽話」的居民說，馬祖許多聲音被壓制、被壓抑，不像台灣起而抗爭，反而選擇默默離開。

在這脈絡下，自認「意見很多」的劉家國1990年代就做出介面陽春、讓大家討論公共議題的「馬祖開講」論壇，2001年馬資網創立後，「馬祖開講」跟著搬家，劉家國每週撰寫社論針砭時事與縣府施政，較專業醫療等領域還另付稿費請專業寫手執筆。

「馬祖開講」自此成為醞釀社會運動或宣傳政治行動熱點，如2011年馬祖人走上凱達格蘭大道訴求「還我土地」就是率先在此發酵，民間團體2017年發起反對放寬捕撈及禁止使用章魚籠連署也引發熱烈迴響。

一名居民直言，近期北竿機場擴建案、號召連署罷免連江縣長王忠銘等議題在「馬祖開講」引發熱烈討論，他才發現原來大家不是不關心公共事務；前縣府文化局長曹以雄也形容，「馬資網比議會還要更有張力」。

天天看馬資網的王忠銘也有注意到大家在討論罷免案，其實他一直以來都指示縣府官員，只要民眾在馬資網或官方馬祖日報提需求，或對縣政事務有意見、誤解，相關局處都要在馬祖日報回應。

他說，民主國家本來就有批判聲音，但相較「馬祖開講」特定帳號發表情緒性言論，議會相對理性問政。

早在王忠銘上任前，曾投入馬祖民主運動的劉家國就在南竿發生惡火燒光20多棟木造民宅、數十人無家可歸時，於「馬祖開講」發文質疑縣長與副縣長竟同時不在馬祖，官員隔天隨即趕回馬祖，縣府也連日在馬資網報告救災善後工作進度。

針對馬祖開講近來被詬病只剩幾個人在寫、水準日趨低落等，劉家國表示，他只能提供平台並設定基本規則，針對與議題無關或人身攻擊發文會被移到刪除文章暫存區，但他不適合像「老大哥」管控或根據意見篩選輿論；至於相關文章是否留在版面上是依「最後留言時間」決定，只要2天沒人留言，文章就會排到後面。

劉家國說，「馬祖開講」內容豐富度與批判、監督力道忠實反映馬祖社會，「當你怪沒有好論壇，為什麼你不寫？這社會很黑暗，那你為何不去點一根蠟燭？」

王忠銘 罷免 馬祖

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