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海保署與2博物館續簽MOU 深化推廣海洋教育

中央社／ 高雄22日電

海保署與科博館、海生館有5年合作基礎，雙方今天續簽合作備忘錄MOU，在「世界地球日」深化合作交流，加強推動海洋生物保育及科普教育，攜手開展全面性海洋保育工作。

海洋委員會海洋保育署發布新聞稿指出，自民國108年4月22日與海洋相關博物館簽署MOU以來，開展一系列海洋環境保護、生物多樣性保育與研究，推廣海洋保育教育，包含講座、工作坊、推廣活動、鯨豚調查救援及海龜收容野放等，以生動有趣方式向民眾傳播海洋生物保育重要性，激發民眾保育意識。

海保署表示，與國立自然科學博物館合作建置「中台灣海洋保育教育中心」預計今年7月開幕，中心將結合科博館海洋生物與生態、展示、科教等研究人員專業，整合館內原有海洋主題展示，宣導海洋野生動物重要棲息環境與溼地保育理念。

此外，與國立海洋生物博物館收容中心合作辦理「傷病海龜收容照養、野放及保育宣導活動」，自109年至今年3月總計收容76隻，成功野放40隻海龜。

海保署長黃向文表示，與2大海洋博物館合作不僅在科學研究上互相支持，也共同推動鯨豚、海龜及珊瑚等海洋野生動物保育，透過展覽、活動、工作坊和科普教育等，提高民眾對海洋生物保育和海洋環境問題關注度和參與度，透過這次續簽MOU共同為未來海洋保育努力。

博物館 海龜

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