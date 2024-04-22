高雄消防分隊長涉霸凌瀆職 議員質疑：「遭調離單位未降職」惹議

高雄市消防局橋頭分局一名分隊長今年2月被爆料霸凌下屬、竄改班表、強制同仁休假和收受業者禮品等行為，消防局獲知後緊急將人調離單位，坦承確實有行政疏失；但該名分隊長日前被調至內門分局，同樣是擔任分隊長，為平調並未調成內勤職；議員認為行為已有明顯缺失，要求消防局儘速調查清楚，確立懲處。

臉書粉絲專頁「靠北消防3.0」今年2月有匿名文章指出，一名基層消防員遭橋頭分局分隊長的惡劣對待，內容指出該名分隊長強迫隊員輪流、使用補修，惡意壓低隊員補修時數，照顧特定隊員、排休不公正、竄改班表，還會收受轄區業者禮品，「以言語、職場霸凌隊員，惡意扣除同仁超勤時數」；議員許采蓁認為，該分隊長已涉及偽造文書，收受禮品已涉違反公務人員廉政倫理。

許采蓁表示，該篇文章在今年2月28日發布，消防局在3月1日將該名分隊長「平調」至內門分隊做分隊長，她認為該名素行不良的分隊長已正接受調查，但許多證據已明顯指出罪狀，消防局卻未將該嫌疑人調至內勤工作，而是繼續做主管職，「內門分隊的隊員知道該分隊長調來，作何感想？」

根據消防專業人員獎懲標準，消防員假借職權，直接或間接圖利本人或他人，偽造或變造證件單據，屬「情節重大」，最高懲處為大過，許采蓁認為，若爆料文章查證屬實，該名不適任主管應被考量轉調內勤；消防局長王志平表示，該名分隊長確實有內部管理和領導統御不周全之處，局本部已立即處置、調離單位。

王志平說，目前消防局督察室已全面調查該案，也請六個大隊長針對下屬加強督導，讓有管理疑慮的主管職調離單位、提升歷練；許采蓁強調，不要讓部分素行不良的人成為老鼠屎，影響高雄消防全體同仁的名譽。