內門觀光園區延宕 議員問何時開園

曾被視為高雄壽山動物園第2園區的內門觀光休閒園區啟動多年，前市長韓國瑜主政時闢建聯外道路，現任市長陳其邁主持橋梁通車及主體工程動土儀式，原訂去年底全區完工，但議員批園區工程一再延宕，現仍為一片黃土、遍布鷹架，究竟何時才能開園？觀光局回應，分階段發包施工，工程未延誤，硬體設施明年8月完工，擬採OT（營運轉移）方式營運，明年初招商。

壽山動物園腹地不足、發展受限，前市長陳菊有意遷建內門，內門紫竹寺以1元價格象徵性出租11.5公頃土地闢建休閒園區，2014年雙方簽署合作意向書，但受限法規限制，轉規畫觀光休閒園區。

觀光局指出，內門休閒園區分成兩區，北區涵蓋多功能服務區、停車場、溫和動物區、迎賓雨豆樹廣場、生態探索區。南區則有保育中心、停車場、奇幻花園、鹿園、水岸生態觀景區。

議員朱信強指出，韓國瑜任內就已經啟動相關計畫，工程真的拖太久了；旗山老街人潮很多，但內門只有宋江陣及辦桌特色，非宋江陣活動期間欠缺特色吸引其他景區人潮，非常可惜。

議員曾俊傑也說，內門休閒園區已經花費1億多元經費，很多人期待完工，豈料工程一延再延，到底何時可完工。

「這座動物園蓋好久了，近日圍籬陸續拆除才有真實感」劉姓居民說，內門只有農畜產、總舖師及宋江陣文化，其他沒什麼特色吸引觀光客，希望園區完工後，人潮帶動錢潮，吸引年輕人留在家鄉發展。

觀光局長高閔琳指出，內門園區工程係採分期建置、發包施工，第1期與第2期工程進度55.7％，今年底會完工，第3期工程預計明年8月完工；未來擬採OT方式招商營運，預計今年6月上網公告，明年第1季完成招商。