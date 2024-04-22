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輕軌運量成長7成5 上班族客群待開發

聯合報／ 記者潘奕言／高雄報導
高雄輕軌亞灣區段至駁二一帶，假日運量占總運量42%，假日運量更是平日的2.4倍。記者潘奕言／攝影
高雄輕軌亞灣區段至駁二一帶，假日運量占總運量42%，假日運量更是平日的2.4倍。記者潘奕言／攝影

輕軌開始收費後，3月日運量3萬424人次，較去年同期成長75%，前5大日運量站排名也出爐，愛河之心站以2667人奪冠，高雄好過日協會建議市府優先考慮改善高運量站的徒步環境與轉乘服務、擴充YouBike數量。

捷運局表示，會參考各界意見，針對各站實際輸運狀況持續檢討，改善周邊徒步環境、擴充YouBike數量、增加公車接駁點，以及適量機車、腳踏車停車位，提供更便利的轉乘服務。

捷運局統計，乘客人次最多前5站為C24愛河之心、C5夢時代、C14哈瑪星、C3前鎮之星、C12駁二大義；最少的5站為C6經貿園區、C19馬卡道、C4凱旋中華、C26大順民族、C9旅運中心。

日運量前5名車站都有1500人次以上，C24站2667人最高，比最低的C6站159人，高出近17倍。

高雄好過日協會分析，C3至C14，亞灣區段至駁二一帶，假日運量占總運量42%，尤其是駁二大義、夢時代、真愛碼頭，假日人流是平日3倍以上，明顯是假日導向的觀光車站。

但也有4個車站平日人數多於假日，包括以學生通勤為主力的高雄高工、樹德家商，以醫療服務為主的衛生局、聯合醫院，顯示輕軌已成為市民生活中重要的一部分，尤其在就醫、就學方面特別突出，但上班族客群還有努力加強空間。

愛河 輕軌 駁二

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