快訊

國家級警報！0時35分花蓮近海規模5.3地震 最大震度4級

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蔡總統訪橋頭岡山 參香揭匾聽音樂會

聯合報／ 記者蔡世偉徐白櫻／高雄報導

蔡英文總統昨天到高雄橋頭芋寮壽生廟、岡山嘉峰惠峰宮參香、揭匾，並參加余登發、余陳月瑛紀念音樂會，蔡英文說，最近她常到高雄，因高雄不僅是國艦國造的重要據點，許多國家級計畫也在高雄執行，加上市長陳其邁的高度執行力，讓高雄許多建設都能快速到位。

蔡英文由陳其邁陪同參拜橋頭芋寮壽生廟，並與廟方共同揭匾「郅善安民」，也到岡山嘉峰惠峰宮參香及揭匾「霈澤廣溥」，祈求保佑台灣風調雨順、國泰民安。

蔡英文說，現在的高雄不僅有台積電進駐，還有橋頭科學園區，相信未來，高雄的產業發展一定會越來越好，也相信市府團隊及立委一定會持續與中央合作，共同打拚，持續建設高雄。

八卦寮文教基金會昨天舉辦音樂會紀念兩位前高雄縣長余登發及余陳月瑛，蔡英文應邀參加，她說，余登發及余陳月瑛一生為台灣民主打拚，45年前，余登發受到政治迫害，很多民主前輩走上街頭抗議政府成了橋頭事件，也成為推動台灣民主發展的重要關鍵。

蔡英文說，她上次參加音樂會時，曾說過「台灣民主化的故事一定要一說再說」，要以各種方式呈現台灣民主化的故事，希望讓每個世代的人都能珍惜民主、守護民主，過去8年來政府推動轉型正義工作，是為了讓社會更了解歷史，希望未來，守護台灣民主這條路，大家能繼續一起走下去。

岡山 蔡英文 音樂會

延伸閱讀

蔡英文出席余登發音樂會 感念「橋頭事件」民主前輩

蔡英文感恩之旅南下高雄：陳其邁沒日沒夜打電話 台積電終於設廠

世界日報社論／蔡英文給賴清德下馬威？

蔡英文請柯文哲進府 談的第一件事關係1050萬人的權益

相關新聞

輕軌運量成長7成5 上班族客群待開發

輕軌開始收費後，3月日運量3萬424人次，較去年同期成長75%，前5大日運量站排名也出爐，愛河之心站以2667人奪冠，高...

台11線東河段 民代盼檢討照明

省道台11線台東東河至小馬路段去年9月起實施區間測速科技執法，啟用後又發生4件死亡車禍，議員高美珠質疑成效不彰，並認為茄...

屏東今年第1鮪 身價逾310萬元

琉球籍漁船安穩發8號船長莊光陽日前捕獲屏東今年第1鮪黑鮪魚，重301.8公斤，身長236公分，昨拍賣從1公斤3千元起標，...

內門觀光園區延宕 議員問何時開園

曾被視為高雄壽山動物園第2園區的內門觀光休閒園區啟動多年，前市長韓國瑜主政時闢建聯外道路，現任市長陳其邁主持橋梁通車及主...

蔡總統訪橋頭岡山 參香揭匾聽音樂會

蔡英文總統昨天到高雄橋頭芋寮壽生廟、岡山嘉峰惠峰宮參香、揭匾，並參加余登發、余陳月瑛紀念音樂會，蔡英文說，最近她常到高雄...

洪一中竟被關地下停車場 澄清湖球場主管深夜被拔官

職棒台鋼雄鷹以澄清湖棒球場為主場，開幕戰把上萬球迷喚回，讓沈寂一時的澄清湖棒球場再現榮景，但近日卻發生球隊總教練洪一中被...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。