蔡總統訪橋頭岡山 參香揭匾聽音樂會

蔡英文總統昨天到高雄橋頭芋寮壽生廟、岡山嘉峰惠峰宮參香、揭匾，並參加余登發、余陳月瑛紀念音樂會，蔡英文說，最近她常到高雄，因高雄不僅是國艦國造的重要據點，許多國家級計畫也在高雄執行，加上市長陳其邁的高度執行力，讓高雄許多建設都能快速到位。

蔡英文由陳其邁陪同參拜橋頭芋寮壽生廟，並與廟方共同揭匾「郅善安民」，也到岡山嘉峰惠峰宮參香及揭匾「霈澤廣溥」，祈求保佑台灣風調雨順、國泰民安。

蔡英文說，現在的高雄不僅有台積電進駐，還有橋頭科學園區，相信未來，高雄的產業發展一定會越來越好，也相信市府團隊及立委一定會持續與中央合作，共同打拚，持續建設高雄。

八卦寮文教基金會昨天舉辦音樂會紀念兩位前高雄縣長余登發及余陳月瑛，蔡英文應邀參加，她說，余登發及余陳月瑛一生為台灣民主打拚，45年前，余登發受到政治迫害，很多民主前輩走上街頭抗議政府成了橋頭事件，也成為推動台灣民主發展的重要關鍵。

蔡英文說，她上次參加音樂會時，曾說過「台灣民主化的故事一定要一說再說」，要以各種方式呈現台灣民主化的故事，希望讓每個世代的人都能珍惜民主、守護民主，過去8年來政府推動轉型正義工作，是為了讓社會更了解歷史，希望未來，守護台灣民主這條路，大家能繼續一起走下去。