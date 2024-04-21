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成功鎮長罷免邁第2階段傳耳語 提議方3語影片闢謠

中央社／ 台東縣21日電

台東成功鎮長罷免案進入第2階段、門檻1151人，近期傳出「連署會被抓」等謠言致人心惶惶，提議方製作國語、閩南語及阿美族語影片闢謠；縣選委會指罷免為憲法賦予公民權。

台東縣自治史上首例「鄉鎮長」級罷免案，起因於成功鎮長謝淑貞被部分鎮民認為執政成效不佳、觀光大鎮政見跳票、行政不中立等，引發民眾透過罷免連署表達不滿與主張，第1階段連署有效人數達128人已逾門檻116人，順利進入第2階段。

台東縣選委會表示，2022年鄉鎮市區長選舉中，成功鎮投票人數約1萬1500餘人，第1階段門檻須116人連署通過後，第2階段必須超過1151人連署才成立。

提議方預計14日內徵求選區10%選民簽署同意；地方傳出「簽罷免連署的人，會因不實指控被抓」、「簽連署很危險，會遭殃」等消息，遭支持方斥為不實謠言、製造恐慌。

陳姓鎮民代表表示，特別製作澄清影片，以國語、閩南語及阿美族語闢謠，讓鎮內民眾都能了解基本公民權，免於陷入錯誤。

台東縣選舉委員會組長蘇基山說明，憲法賦予人民有選舉、罷免、創制、複決權，符合規定均可行使，且對於罷免連署人資料絕對保密，其餘縣選委會不介入。

台東縣選舉 罷免 選委會

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