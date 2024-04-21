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高市府辦理7場都更新講習 助社區了解實務操作

中央社／ 高雄21日電

高市府目前已成功整合6處社區成立都市更新會，近期將於7個假日時段邀公部門及業界實務專家授課，進一步協助都更會增進都更知識，並熟悉會務運作；另外開放20名有興趣市民報名參加。

都發局表示，都市更新會為民辦都更的法定法人組織，6處更新會理監事合計超過70人，主要職責就是研擬事業及權利變換計畫，雖有委任都更專門機構統籌業務，但自身也需具備專門知識，才能看懂報告書並向所有權人說明。

高雄市政府將邀公部門及業界實務專家於4月28日、5月18日、7月6日、8月10日、9月14日、10月19日、11月16日於軟體科學園區新創大樓淨零學院舉辦7場教學授課，協助都更會理監事增進都更知識並熟悉會務運作。

授課內容涵蓋如何融資、提列共同負擔、看懂事業權變估價報告書及會務法律常識；另外每場開放20名有興趣的市民報名參加。報名網址請點此

都發局今天新聞稿指出，市府重視理監事的教育訓練，自民國110年起，就固定舉辦此類講習，除了理監事及發起人，市民報名也很踴躍，共已逾500人次參加。

都發局長吳文彥表示，市府自110年起加速審議，每年皆有2件核定，凡整合成功依都更條例報核，市府皆加速審議。對於民間建設公司不願整合的大型社區，也推出588專案輔導，設立5處區域型工作站提供專業諮詢等政策。

此外，去年11月也推出第一桶金最高新台幣150萬元先期整合補助，成立更新會社區皆可申請。吳文彥說，有意重建的社區首要是成立都市更新會，並建立等值交換、公平分配和差額找補觀念，合理降低開發成本，才有助整合推動。

教育訓練 都市更新 都更

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