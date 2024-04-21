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屏東第1鮪拍賣300萬元！單價與總額均創歷史新高

中央社／ 屏東縣21日電

屏東「第1鮪」今天在東港魚市場熱鬧拍賣，澎坊免稅商店喊出每公斤1萬300元，以總價逾300萬元得標，單價與總額均創下歷史新紀錄，另外母公司昇恆昌則加碼捐漁民救助金。

今年屏東第1鮪由琉球籍漁船「安穩發8號」捕獲，有近30年捕魚資歷的船長莊光陽火速返港，東港區漁會確認符合資格驗身過關，今天進行拍賣，由屏東縣長周春米宣布第1鮪身長236公分、重量301.8公斤。

今天上午9時許，東港魚市場出現10多名的競標業者，拍賣價以每公斤新台幣1000元為底標，競標業者在拍賣前先探看魚隻肥美程度，隨後展開競標，你來我往下，最後由澎坊免稅商店總經理常春媚以每公斤1萬300元奪標、總價310萬300元，單價與總額均創新紀錄。

周春米接受媒體聯訪指出，屏東第1鮪拍賣已有24年，是全台最具代表性的拍賣會，不僅守護漁民生計，也帶動東港觀光文化，預告屏東黑鮪魚文化觀光季即將起跑。

常春媚會中表示，澎坊免稅商店受到琉球鄉親照顧，也祝福漁民來年可以更豐收，第1鮪將會飄洋過海到昇恆昌位於金門的飯店，製成精美料理，把屏東美食推廣到離島，也帶動觀光。

另外，澎坊免稅商店母公司昇恆昌則再加碼，捐出漁民急難救助金。

莊光陽說，屏東舉辦第1鮪活動非常精采，改善黑鮪魚價錢，提升漁民生計。

東港 漁民

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