高雄輕軌車站「人氣王」是這站 日運量最高最低差近17倍

高雄輕軌開始收費後，3月日運量3萬424人次，較去年同期成長75%；各車站乘客數前5名車站都有1500人次以上，其中3個捷運轉乘站，2個觀光型車站。日運量最高的愛河之心站2667人，比最低的經貿園區站159人，高出近17倍。

乘客人次最多前5站為C24愛河之心、C5夢時代、C14哈瑪星、C3前鎮之星、C12駁二大義；最少的5站為C6經貿園區、C19馬卡道、C4凱旋中華、C26大順民族、C9旅運中心。

日運量前5名車站都有1500人次以上，其中最高的C24站2667人，已接近運量最低的高運量捷運車站了，相較於日運量最低的C6站159人，高出近17倍。

高雄好過日協會分析，C3至C14的第三象限，亞灣區段至駁二一帶，假日運量占總運量42%；假日運量更是平日的2.4倍，尤其是駁二大義、夢時代、真愛碼頭，假日人流是平日3倍以上，明顯是假日導向的觀光車站。

但也有4個車站平日人數多於假日，包括以學生通勤為主力的高雄高工、樹德家商；以醫療服務為主的衛生局、聯合醫院，顯示輕軌已成為市民生活中重要的一部分，尤其在就醫、就學方面特別突出，但上班族客群則有努力加強空間。