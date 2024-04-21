高雄輕軌車站「人氣王」是這站 日運量最高最低差近17倍
高雄輕軌開始收費後，3月日運量3萬424人次，較去年同期成長75%；各車站乘客數前5名車站都有1500人次以上，其中3個捷運轉乘站，2個觀光型車站。日運量最高的愛河之心站2667人，比最低的經貿園區站159人，高出近17倍。
乘客人次最多前5站為C24愛河之心、C5夢時代、C14哈瑪星、C3前鎮之星、C12駁二大義；最少的5站為C6經貿園區、C19馬卡道、C4凱旋中華、C26大順民族、C9旅運中心。
日運量前5名車站都有1500人次以上，其中最高的C24站2667人，已接近運量最低的高運量捷運車站了，相較於日運量最低的C6站159人，高出近17倍。
高雄好過日協會分析，C3至C14的第三象限，亞灣區段至駁二一帶，假日運量占總運量42%；假日運量更是平日的2.4倍，尤其是駁二大義、夢時代、真愛碼頭，假日人流是平日3倍以上，明顯是假日導向的觀光車站。
但也有4個車站平日人數多於假日，包括以學生通勤為主力的高雄高工、樹德家商；以醫療服務為主的衛生局、聯合醫院，顯示輕軌已成為市民生活中重要的一部分，尤其在就醫、就學方面特別突出，但上班族客群則有努力加強空間。
協會建議，一些運量特別高的車站，市府優先考慮改善周邊徒步環境與轉乘服務、擴充Youbike數量，中長期可考慮月台延伸或結合人行道的可能。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言