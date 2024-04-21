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澎湖造護魚林 杭灣復育8千株珊瑚

聯合報／ 記者李柏澔／澎湖報導

澎湖縣政府昨與民間團體、企業聯手啟動「澎湖杭灣護漁林及珊瑚復育里海願景計畫」，3年內要改善鎖港里2.5公頃林地，選用在地苗木打造海岸的複層林，除能保護海岸線不退縮，也形成滋養下游海中生物的「護魚林」；另也在杭灣海下復育8千株珊瑚，改善近20年來珊瑚量銳減的現象。

護魚林源自日本「魚附林」的概念，澎湖縣林務公園管理所長李振綱表示，共挑選13種澎湖在地的適生樹種，如木麻黃、小葉南洋杉、厚葉石斑木、欖仁等，共同點為耐鹽、耐旱和耐風，靠植物的抓地力鞏固海岸線。

李振綱說，造林地點位於澎湖鎖港里，植物天冷時的落葉、昆蟲等，會被東北季風和洋流帶到澎湖杭灣，透過漲退潮與杭灣海域內的有機物質交換，提供海中魚蝦等生物充分的食物來源；而樹林能過濾地表水、減少表土沖刷造成海水的營養鹽爆量，進而造成有毒海藻大量繁殖，這項作法能優化海域生態。

澎湖杭灣是著名潛水勝地，有全台第一座海底郵筒，縣府與慈心基金會等單位也一同在杭灣海下種珊瑚，計畫投放1萬塊珊瑚磚，3年內復育8千株珊瑚，盼能創造海洋環境、漁業資源、觀光三贏。

澎湖縣政府農漁局長陳高樑表示，10多年前澎湖曾因海水溫過低，導致珊瑚大量白化死亡，澎湖海域的珊瑚僅剩約1成，2014年成立澎湖南方4島國家公園後，畫設水溫最低線為國家公園界線，經10年休養生息，澎湖內灣、杭灣的珊瑚已逐漸長回來。

陳高樑說，近20年澎湖漁獲量大減四分之三，年產值更從40億元腰斬至20億元，復育珊瑚不是為了浮潛有趣，而是建造海洋生物棲地，恢復漁業資源。

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