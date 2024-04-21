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2026高市議員選舉／左楠、三民、前鎮小港 藍綠搶提名

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄報導

2026市長及議員選舉還有2年半時間，不過各選區有意參選的藍綠擬參選人動作頻頻，高雄左楠區、三民區、前鎮小港區被視為熱區，左楠綠營李伯毅轉任立委留下一名議員席次懸缺，三民藍營有一席提名空間，前鎮小港區議員曾麗燕官司纏身、前議員陳致中遭解職，陳妻黃睿靚及兩名前立委黃昭順幕僚出身的擬參選人勤跑基層，藍綠都虎視眈眈。

國民黨左營、楠梓區現有5名女將，已無增額提名空間。民進黨李伯毅由議員轉任立委，前市長謝長廷幕僚薛兆基率先宣布投入黨內初選，曾任準內政部長劉世芳立委服務處執行長的黃偵琳也不排除參戰。

三民區部分，高雄市議會副議長曾俊傑原為國民黨提名人選，退黨後與民進黨交好。綠營現任議員有康裕成、鄭孟洳及何權峰，台灣基進張博洋及無黨籍曾俊傑都算泛綠，國民黨剩黃柏霖、黃香菽，未來有一席提名空間。

前鎮、小港區國民黨前議長曾麗燕詐領助理費案訴訟中，下屆恐無法參選，市黨部前發言人莊為傑及黃昭順助理黃瑋樺皆有意參選，兩人已經開始勤跑基層，強調傾聽民意，努力爭取國民黨提名。

前總統陳水扁之子陳致中涉案遭解除議員職務，今年2月假釋出獄，不過因「排黑條款」終身不得參選。地方盛傳黃睿靚將「代夫出征」，接棒參選下屆鎮港區議員。陳致中未證實，但他強調會持續服務基層，目前行程都是他自己在跑。

國民黨 議員

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