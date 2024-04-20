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陸扣留「水客」貨物？金門鎮代澄清

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門報導

金廈小三通去年復航後，搭乘人數創新高，「邊境貿易」也復甦，許多民眾為補貼船資，往返兩岸幫帶貨，前天傳出50多名「水客」，因行李超重，貨物被陸方扣留。金城鎮民代表陳子芸昨代為澄清無貨品扣留，呼籲民眾要遵守重量規範，以免影響航行安全。

前天中午傳出海關嚴查，總計4個船班都有多名水客被攔查，並要求不准帶貨，才准予出關，有些水客趕緊將貨品寄放在碼頭店家，或退給原來貨主，卻被誤傳是大陸海關強制扣貨。

陳子芸昨趕赴五通碼頭並現場直播，與水客還原當下情況。有水客表示，第一次遇到陸方對水客的強硬執法，此次海關針對部分跑單幫的熟面孔加強檢查貨品，只要物品很大件或多件，在第一關保安站就過不了，因此一堆人都不敢走。

陳子芸表示，行李限重的規定去年就已實施，近日是海事局與海關共同稽查。她說，船班有總載重考量，但陸方發現很多水客行李都嚴重超重，恐會造成航行安全疑慮，她也轉達陸方呼籲，希望遵守行李規定，以免造成船隻航行的危險。

金門縣港務處表示，部分旅客攜帶超大件行李，常有行李堆放於走道，造成其他旅客不便爭執糾紛情況，更影響船舶航行安全，經金廈兩岸航商業者協商共同聲明，自去年9月20日起實施行李管制。

港務處表示，先前小三通復航期間，廈門五通碼頭因防疫政策暫緩提供行李托運服務，近期因五通碼頭已完成檢疫設備拆除作業，陸方初步規畫擬自今年5月起恢復疫情前行李托運業務，經雙方航政主管部門同意。

海關 碼頭

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