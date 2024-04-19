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媽祖在馬祖活動26日起開跑 感受宗教文化嚐美食

中央社／ 連江19日電

交通部觀光署馬祖國家風景區管理處與位於連江縣南竿鄉的馬祖境天后宮合作，26日起辦「媽祖在馬祖聖誕系列活動」，遊客可感受與台灣本島不同的宗教文化，還能一嚐馬祖美食。

馬管處今天發布新聞稿表示，馬祖境天后宮有世界唯一媽祖得道昇天靈穴，每年媽祖誕辰（農曆3月23日）都依古禮安排系列活動。

馬管處表示，今年系列活動包括4月26日晚間清道；4月28日祭祀大典與美食園遊會，晚間遶境；5月1日信眾遊客拜壽，晚間相約老兵回馬祖--媽祖平安宴等，限額20名曾於馬祖服役老兵參加。

馬管處說，馬祖的媽祖遶境不同於台灣本島，4月26日先清道，由保長公、陣頭旗、孩仔隊與鼓板隊依序列隊出發，為媽祖聖誕遶境祈福暖場；4月28日媽祖祭祀大典，信眾以古禮恭祝媽祖誕辰，重頭戲大遶境由綿延長陣頭、鞭炮與傳統鼓板樂，將整體氣氛帶到最高點。

此外，4月28日配合祭祀大典，馬管處邀在地優質特色商家於天后宮前廣場辦美食園遊會，民眾可品嚐馬祖傳統美食與特色小吃，或參觀祭祀大典後前往金板境天后宮，參拜少女媽祖。

媽祖 馬祖

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