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高醫岡山醫院將試營運 5月2日開放線上掛號

中央社／ 高雄19日電
高雄醫學大學附設高醫岡山醫院22日起試營運，5月對外開放民眾掛號，預計6月底正式開院，提供北高雄地區民眾最完善的醫療照護。（高醫岡山醫院提供）中央社
高雄醫學大學附設高醫岡山醫院22日起試營運，5月對外開放民眾掛號，預計6月底正式開院，提供北高雄地區民眾最完善的醫療照護。（高醫岡山醫院提供）中央社

高醫岡山醫院將於22日試營運，院長吳登強今天表示，初期僅收治體系門診轉診病人，5月2日開放民眾線上掛號，6月3日門診、急診及住院全面啟動，預計6月底前正式開院。

籌備多時的高雄醫學大學附設高醫岡山醫院已於17日取得開業執照，高醫岡山醫院今天發布新聞稿表示，配合RK1岡山車站通車、南岡山站改名為岡山高醫站時程，預計6月底正式開院，提供北高雄地區民眾最完善的醫療照護。

高醫岡山醫院位於南岡山與橋頭區交界處的高捷北機廠內，高醫岡山醫院表示，醫院2樓有天橋與捷運紅線南岡山捷運站連通，搭乘捷運的民眾無需出站即可直通醫院就診，大幅提升就醫可近性。

吳登強指出，高醫岡山醫院設有內、外、婦、兒、骨、泌尿、急診等35個醫療專科，由與醫學中心同等級的教授級醫師團隊看診，並另規劃設置：婦幼醫療、癌症治療、冠狀動脈介入治療、震波整合、復健機器人、醫學美容、中醫整合照護、甲狀腺消融等醫療特色中心。

高醫岡山醫院因應在地婦女醫療需求，除了強化備孕、孕期照顧、產後修復等產科一站式服務，更引進新型雙光能768切高階電腦斷層及直線加速器等先進醫療儀器，期能讓北高雄民眾就近獲得完善的婦幼及急重症醫療照顧資源。

院方表示，高醫岡山醫院是高醫體系第2家獨立打造全新醫院，自2016年財團法人私立高雄醫學大學董事會及高雄醫學大學向高雄捷運公司承租土地，申請設置醫院以來，籌設歷程面臨多次挑戰。

高醫從2020年起自籌經費興建醫療大樓（地上10層、地下3層）、動力中心（地上4層）兩棟大樓。歷經4年工程與籌備，於今年4月2日取得使用執照，17日取得開業執照。

吳登強表示，高醫岡山醫院試營運初期，將開設82床規模及21個科別，並依期程進展，逐步擴充為提供521床急性一般及特殊病床的智能化醫院。

高醫岡山醫院4月試營運初期，僅先收治高醫體系門診轉診病人，待掛號系統5月全面上線，後續逐步啟動急診及住院服務，預計配合6月底捷運岡山車站通車，正式開院營運。

岡山 高醫 高雄捷運

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