影／屏東看海美術館超萌貓狗展 擁抱巨貓、生動木雕讓人秒融化

毛小孩是人類最忠實的陪伴者，也是生活的療癒慰藉，屏東縣政府邀請日本雕刻藝術家橋本美緒、花房櫻，創作寫實、擬人化的貓、狗木雕作品，明天起在屏東縣車城鄉看海美術館展出3個月，2人將人類最親密的夥伴化為超療癒的精緻藝品，室內78件栩栩如生的木雕和戶外14公尺高的擁抱巨貓、橫躺大貓，讓貓狗派的心瞬間融化。

縣府傳播暨國際事務處說說，「極度日常」特展以「溫暖的生活」為精神，呈現30組、78件狗貓木雕作品，2名日本女藝術家風格互異，卻都傳達出對貓狗的愛意，不論是在家門口等待主人回來的貓、在沙發上發懶的貓咪、在閣樓跳舞的貓咪派對，還是躺在地上撒嬌的柴犬，每個雕刻手法精湛、生動又寫實，欣賞的同時也得以重新審視與貓狗的關係，貓狗不只是寵物，也生命中的天使。

橋本美緒的作品細膩而溫暖，她以精湛的刀法刻畫出貓狗的每一根毛髮神情，在她的作品中，可以看到貓狗的活潑可愛，也能感受到牠們與人類之間的深厚情感；花房櫻的作品則充滿詩意和想像力，她以寫實的手法，詮釋出貓咪的靈動與自由，可以看到貓咪的生動的表情，也能感受到牠們的生命力。

室內展覽溫暖人心、萌到心坎裡的貓狗木雕作品外，館外還有高達14公尺的充氣擁抱貓咪、屋頂上凝視大海懶洋洋貓咪、和屋簷下高4公尺高黑色柴犬寶寶，另外同步推出周邊商品小方巾、膠囊雨傘、扭蛋，還有花房櫻獨家授權、與恆春在地甜點師開發、只在展出期間才吃得到的「貓咪燒 NEKO CAKE」。