高市首創「狗狗藝文輕旅行」 帶毛小孩坐捷運不是夢

高雄市動保處舉辦「狗狗藝文輕旅行」活動，與高捷公司合作讓20組毛孩家庭一起搭輕軌共遊高雄。市府秘書長郭添貴表示，希望透過藝文遊程專車，促進高雄觀光與寵物相關產業。動保處長葉坤松表示，未來也有機會逐步開放人寵一起坐捷運共遊高雄。

今日上午由高雄市動物保護處、高雄捷運公司、高雄市政府捷運工程局與內惟藝術中心共同舉辦「好伴車車～狗狗藝文輕旅行」，首度開放輕軌車廂讓20組毛孩家庭搭乘，毛小孩毋須裝在籠箱裡，可以全程落地，自在地跟著飼主一起欣賞沿途風景，還一同進入內惟藝術中心欣賞藝文展覽。

市府秘書長郭添貴表示，這次與高雄輕軌合作，以尊重及愛護動物為主題，除了鼓勵市民搭乘綠色運具外，透過「好伴bàn車車」藝文遊程專車，促進高雄觀光與寵物相關產業，讓高雄成為寵物藝文友善城市。

來自20組毛孩家庭的大大小小狗狗們，全程穿著禮貌帶（或生理褲），在家人繫繩牽引下，依序在輕軌月台等車、上車、下車。隨著列車啟動，有的沉穩地陪伴在家人身旁，有的仰頭看著窗外沿途景色，有的瞇著眼、咧著嘴彷彿開心的模樣。

農業局局長張清榮表示，參加活動的飼主們均需事先完成訓練課程、通過考試、取得認證，自主引導狗狗實踐外出禮儀，並隨時注意環境整潔，避免影響行車秩序與環境清潔，透過飼主的責任教育，扭轉社會大眾對於毛孩外出會造成髒亂、吵雜的負面形象，進而創造互相理解、尊重的城市氛圍。

帶著愛犬參加活動的林小姐表示，過去帶毛小孩出遊一定得開車，相當不方便，希望未來這樣的活動可以多多舉辦，甚至在狗狗受過訓練後，能開放人寵平時就能共搭捷運出遊。

動保處葉坤松處長表示，雖然今天的活動毛孩家庭是搭乘輕軌專車，未來市府也打算逐漸開放，但先決條件還是其他民眾都能接受。