爭取投資商機 高市府北上車用聯合展會招商

爭取投資商機，高雄市經發局趁著台北舉辦2024年指標性車用聯合展會期間，18日北上舉辦招商說明會。經發局長廖泰翔表示，高市府建構半導體S廊帶，並打造高雄為全球電動車產業基地。

2024年指標性車用聯合展會「台灣國際智慧移動展」、「台北國際汽機車零配件展」及「台北國際車用電子展」，17日起連4天在台北南港展覽館舉辦，3展計有來自19國1000家企業參展、2700個攤位展出。

經發局今天發布新聞稿指出，廖泰翔18日至台北招商，介紹高雄投資及產業環境，說明高雄半導體產業發展趨勢與商機，吸引超過20家企業代表到場，其中包含格棋化合物半導體以及安仁國際等都前來與會。

廖泰翔表示，高市府為了增加企業投資誘因，促進產業發展自治條例於2022年6月起將半導體、電動車產業納入策略性與重點發展產業。透過設備、材料、封裝廠商群聚的優勢；行政院核定亞灣2.0計畫，持續挹注AI智慧科技產業發展，台積電、IBM等大廠陸續進駐，加速建構高雄科技產業生態系。

廖泰翔強調，近年高雄推動產業轉型，積極招商引資，累積投資金額超過新台幣7400億，尤其半導體、電動車產業生態系逐漸完整並壯大。

為讓有意南進高雄的投資者完整了解高雄政策、環境設施、產業鏈、人才培育等資訊，經發局偕同工研院舉辦招商說明會活動，並邀請鴻華先進到場分享運用智慧電巴與高雄合作推動智慧城市的經驗、期待透過產、官、學共同合作打造更完善的投資環境。

鴻華先進特助郭耀聰表示，高雄有廣大腹地，智慧電巴運行將結合高雄推動智慧城市一同打造台灣未來的智慧交通整合平台，並以高雄為基地向全球銷售智慧城市、智慧交通解決方案。

國立高雄大學產學育成中心營運長劉建成致詞時說，企業永續發展最後都需面對人才問題，希望透過產學實質經驗，提供企業於高雄進行人才培育及國際人才布局合作方案，協助企業穩定發展。

經發局說明，高雄市擁有材料與石化產業基礎，還有全台唯一海空雙港，便捷大眾運輸工具及穩定的水電供應，全方位的產業環境，充足穩定的人才供給，上下游產業整合度高，再加上近年擴大半導體，電動車與智慧應用服務投入，打造完整產業聚落。