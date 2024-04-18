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大寮新都心 81期重劃區4座特色公園啟用

中央社／ 高雄18日電

大寮81期4座公園今天啟用，高雄市長陳其邁說，因應快速產業發展所帶來的人口，81期重劃區共規劃5個公園，此重劃區整體開闢後，也將有社宅、公共設施，未來大寮的新都心。

陳其邁今天出席4座公園啟用典禮接受媒體聯訪表示，現在和發工業區、大發工業區有更多的高科技廠商進駐，81期重劃區是未來大寮的新都心，除了社宅興建外，也搭配公園、滯洪池等公設，並配合眷村改建，完善生活機能。

81期重劃區為大寮區首宗公辦市地重劃，面積達48.78公頃。基地鄰近鳳凰山及台25線（鳳林四路）及大寮捷運站，兼具山林資源豐富及交通便利等地理優勢。陳其邁今天啟用各式設施，也親自體驗磨石子溜滑梯。

高雄市工務局表示，市府地政局、都發局、水利局、工務局公園處等單位跨局處合作，透過重劃工程、公園綠地開闢及引資招商辦理開發，引資新台幣百億元，預估增加逾千戶住宅單元，另市府可再增加150戶社宅，嘉惠民眾。

陳其邁致詞時表示，大寮81期劃設以住宅區為主，為舒緩市中心人口成長壓力，並提供鄰近居民、大發工業區及和發產業園區等就業人口就近居住空間，提升大寮居住生活品質及休閒環境，共規劃5座公園及2處綠地，面積達11.32公頃。

陳其邁強調，規劃過程中傾聽地方民意、結合地方特色，融合周邊鳳凰山自然生態環境，賦予各個公園不同主題面貌，創造遊憩、生態及兼具滯洪防災的自然公園，並將優化綠地環境，打造永續淨零城市。

市府將大寮81期4座公園打造為不同特色主題，公11主要設置滑步車道、彩繪迷宮及可玩地景，提供孩童通過遊戲行為學習交通規則、解謎等提升腦力之益智為主。公12為全齡化遊樂設施，除了提供幼童可遊樂滑梯、沙坑、攀爬設施、童話故事屋等，也有多功能型體健設施組、滑草坡、極限障礙等設施。

另外，公10、公13則善用滯洪池空間，在池頂非滯洪腹地新設兒童遊戲場，利用地勢高差變化設置滑梯，及池底常水位種植水生植物，並搭配環形步道供民眾散步、繪畫、寫生等靜態活動。

工務局長楊欽富說明，大寮81期公園於規劃初期藉由公民參與機制了解民眾需求，並善用原有地貌條件、天然環境的理念，營造出人與自然共存舒適環境。

社宅 重劃區 陳其邁

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