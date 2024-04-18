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高市府聯手4醫學中心 前進偏鄉實現醫療平權

聯合報／ 記者潘奕言／高雄報導
高市府聯手4家醫學中心前進偏鄉，市長陳其邁（前排右4）昨到田寮衛生所視察。圖／高雄衛生局提供
高市府聯手4家醫學中心前進偏鄉，市長陳其邁（前排右4）昨到田寮衛生所視察。圖／高雄衛生局提供

高雄去年發生8名衛生所長集體離職事件，鬧得沸沸揚揚，衛生局為此啟動衛生所組織改造，未來開放公衛人員也能任所長，為台灣首創。市府並與4家醫學中心暨準醫學中心合作，依地方需求指派醫師至偏鄉衛生所開設特色門診，讓鄉親也能享受醫學中心級醫療服務，實現醫療平權。

高市衛生局副局長潘炤穎表示，衛生所兼負公衛及醫療任務，除看病外還兼食安、防疫、醫政及藥政管理等公衛工作，可說是衛生局在地方的分支。過去衛生所長多由醫師兼任，若遇到防疫、食安等問題須停下醫療工作去處理，反而影響民眾看病權益。組織改造後，醫事人員或局內股長級以上主管也能派任所長，高雄是全台唯一進行衛生所組織改造的縣市，衛福部也樂觀其成。將來衛生所醫療服務即與醫學中心合作，公衛防疫及預防保健業務則交公衛人員，各司其職。

高市衛生局攜手4家醫學中心前進偏鄉，高雄長庚進駐甲仙，高榮進駐田寮，高醫進駐湖內、梓官、阿蓮，義大進駐旗山、燕巢、大樹，市長陳其邁昨到田寮衛生所視察，他感謝4大醫學中心配合派醫師進駐支援，提升偏鄉醫療品質。

田寮老年人口占31.4%，衛生所是在地唯一醫院，醫療資源相對不足。高雄榮總依高齡者需求，增復健科門診及物理治療服務，提供多種治療器材。

公衛 衛生所 醫學

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