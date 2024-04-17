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內惟藝術中心首度開放犬隻入館參觀 共創美好回憶

中央社／ 高雄17日電

高雄市內惟藝術中心首度開放狗狗入館參觀，4月推出的「汪春風」系列活動，除有狗狗畫作投影外，更有狗兒輕軌專車，讓汪星人與主人一起到內惟逛市集、入內看展。

內惟藝術中心今天新聞稿表示，邀請插畫家吳騏繪製主視覺投影於內惟藝術中心外牆；更與高雄市動物保護處合作「好伴車車」活動，迎接狗狗搭乘輕軌專車前來參觀特展。

活動在27、28日邀請溫度逝光策辦「白色派對．寵愛物語」市集活動，重頭戲則是27日內惟藝術中心首度開放狗狗入館參觀的「吉犬昇天日」。內惟藝術中心邀請想帶看展民眾4月一定要帶狗狗來內惟，一起共創美好回憶。

高雄市文化局長王文翠表示，內惟藝術中心由電影館、美術館、歷史博物館三館共構，打造新型態藝術中心，也不斷在策展創意上打破各種空間框架。然而基於保護作品及館藏的立場，美術館及博物館除了導盲犬通常禁止寵物入館。

王文翠表示，「名畫吉娃娃」展出後，有民眾反應期待帶著自家吉娃娃來看展，加上動保處邀約，內惟藝術中心特別規畫首度開放狗狗入館。

內惟藝術中心指出，期待讓狗狗在社會化過程，接觸到更多不同類型的寵物友善場館，而內惟藝術中心工作人員及民眾，也能學習在公共空間與狗的相處和互動。

高雄市立美術館代理館長林羿妏表示，「名畫吉娃娃」創作者插畫家「尼爾森氏症」以狗狗入畫，讓藝術作品更開放有趣，因此特別邀請首度來到內惟的「溫度逝光」，以建築的白色為基調。

林羿妏表示，27日內惟藝術中心首度辦理狗狗入館「吉犬昇天日」，搭配前一週19日與動保處合作「好伴車車：狗狗藝文輕旅行」來到內惟參觀，正好作為狗狗入館的壓力測試。

林羿妏也感謝吳騏為一系列「汪春風」活動繪製主視覺插畫，內惟藝術中心特製成投影，整個4月都可在晚間6時至凌晨0時看到外牆投影。

吉娃娃 狗狗 高雄市立美術館

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