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旗津大潮民宅必淹 民代質詢盼改善

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄報導

旗津夏天常面臨年度大潮海水倒灌困擾，晴天沒下雨也會路面積水難行，議員簡煥宗昨在議會關心何時可改善。市府水利局指出，今年1月中央核定4千萬元補助，因涉及議會墊付程序，本月底可望發包，預計年底完工，今夏會有應變措施。

每年6到8月，每逢農曆15日至18日大潮期間，旗津區廟前路、北汕及南汕等，臨近高雄港內港區的低窪道路常出現淹水困擾，要等潮汐降低積水才消退。

水利局提報旗津大潮積水改善計畫，將在廟前路、大關路30巷、發祥街、上竹巷等地設抽水井、抽水機、防潮閘門等設備。總經費約5700萬元，中央補助4千萬元、地方自籌1700萬元。

簡煥宗說，旗津大潮問題困擾已久，從旗后漁港至旗津漁港都容易積淹水，海水會沿著排水溝進入民宅，海水鹽度高，家具泡水很麻煩，水退還要再沖1次，幾乎可說「淹兩次水」。

此外，市府去年已向中央爭取經費改善旗津淹水，農曆大潮又即將到來，居民擔憂今年又要淹水。

水利局長蔡長展回應，改善計畫1月已核定，因涉及議會墊付期程，預計4月底上網公告，12月底完工。今年農曆7、8月，先以集水井及移動式抽水機應急處理。

排水溝 水利局 淹水

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晴天也積水…高雄旗津大潮飽受淹水之苦 水利局：改善工程年底完工

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