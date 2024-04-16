高雄本土登革熱疫情趨緩 4措施「決戰境外」擋病毒入境

高雄市今年至今本土登革熱案例共132例，其中本土126例、境外5例。高雄市去年1至5月，完全沒有本土登革熱案例，今年累計雖已破百例，比去年同期多，但比起去年底疫情已相對趨緩不少。

衛生局副局長潘炤穎表示，高雄去年1至5月0本土案例，主要是當時新冠疫情尚未結束，國境還沒開放之故。之後國境開放，高雄市登革熱疫情便逐月升溫，從個位數到8月破百120例，直至11月破千達1222例為最高峰。

11月後因市府啟動相關防疫措施，本土病例數逐月下降，今年最高為1月86例，3月已降至個位數4例。潘炤穎說，登革熱三要素為「人、蚊子、病毒」，台灣沒有本土登革熱病毒，病毒都來自東南亞、南亞等地，因此除了加強社區環境清理掃蕩，防止已入境的病毒傳播外，更重要的是「防病毒於境外」。

今年東南亞國家登革熱疫情嚴峻，境外移入風險高，高雄市除了加強社區環境清潔打掃，杜絕病媒蚊，也啟動「登革熱決戰境外」4大獎勵措施，針對入境市民、新住民、移工、入境旅客等鼓勵主動通報採檢，希望將登革熱病毒止於國境。

自登革熱流行區入境並居住或設籍高雄市民眾，若出現登革熱疑似症狀，於高雄機場完成登革熱NS1快篩採檢，等待結果並完成相關防疫措施，可獲得500元禮券；入境發燒且登革熱快篩陰性者，衛生局安排免費住院（不含膳食費及自費病房費）至綜合檢驗結果出爐，可獲得500元禮券。

其次，入境市民出現疑似症狀，2天內主動前往登革熱合約醫療院所就醫通報，及新住民返鄉探親，出國前至衛生所領取關懷包，返國14天內主動前往衛生所完成採檢及疫調，可獲得500元禮券。

國際移工方面，新入境工作或居住設於高雄市的勞（漁）工，入境後3天內採血篩檢NS1快篩陽性者送醫隔離。重入境國際移工5天內前往採檢，仲介、雇主、管理者或移工本人獲贈禮券100元／案，診所獲頒禮券50元／案。入境14天內發病2日內主動就醫並配合完成通報、採檢、疫調者，仲介、雇主或管理者可獲500元禮券。