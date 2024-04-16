快訊

家裡有錢才能讀？畢業生痛訴1科系「階級複製嚴重」：天選之人以外難上岸

幸運兒是你嗎？大樂透1億元開在「這縣市」國定古蹟附近

陸網紅Sean兒子「頭髮太醜」申請入台證被退件？ 我移民署揭規定

聽新聞
test
0:00 / 0:00

離島收保育費小琉球開第一槍 海保署、學者和保育團體挺屏縣府

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
在地方民間團體、學者和海洋保育署力挺下，屏東縣政府決定跨出小琉球3處潮間帶收取觀光保育費一大步。圖／屏東縣政府提供
在地方民間團體、學者和海洋保育署力挺下，屏東縣政府決定跨出小琉球3處潮間帶收取觀光保育費一大步。圖／屏東縣政府提供

屏東小琉球迎來年百萬人登島的榮景，過量遊客卻衝擊環境生態，學者疾呼以登島總量管制或收費等方式管制，因牽涉層面廣，一直是官方不想碰觸的敏感議題，屏縣府前年6月拋出收取觀光保育費議題後，一度因地方意見分歧「卡關」，在地方民間團體、學者和海洋保育署力挺下，決定7月1日起於3處潮間帶跨出收取觀光保育費一大步。

「生態不是廉價的，要有付出！」中山大學教授張水鍇受縣府委託小琉球保育費收取可行性評估，他說，調查顯示，97%遊客可接受、87%接受100元，63%接受法規上限120元，超過5成導覽員支持縣府為主管機關；收保育費同時結合導覽費，業者有合理利潤，降低遊客數量，保育費專款用於設施維護、生態調查、復育、管制人員聘用、地方回饋等，相信多數人會接受。

小琉球自然人文生態發展會理事長陳文玉說，觀察島上環境生態因遊客過量已受傷，針對生態敏感地區管控，依法酌收觀光保育費，可保護生態、提升遊憩品質，遊客又有公共意外險保障，一舉數得，也是海洋保育署和地方保育團團體的共同心聲；以3處潮間帶1年10萬人次遊客量，收費後估計會減半，1年約可進帳300萬元的海洋保育費，說多也不多，要專款專用。

協助小琉球瑚珊復育的海生館博士樊同雲說，消費者已有共同維護環境意識，不會因收費就卻步，反而吸引願意深度旅遊者、篩除民宿安排的免費導覽行程和公德心差的人；小琉球觀光協會發展協會說，有業者反映小島面積小，以收保育費方式管制遊客進入3處潮間帶，會讓遊客往其他海域跑，利弊難料，不贊成收費。縣府說，3個潮間帶生態會持續監測、滾動式檢討承載量。

在地方民間團體、學者和海洋保育署力挺下，屏東縣政府決定跨出小琉球3處潮間帶收取觀光保育費一大步。圖／屏東縣政府提供
在地方民間團體、學者和海洋保育署力挺下，屏東縣政府決定跨出小琉球3處潮間帶收取觀光保育費一大步。圖／屏東縣政府提供

小琉球 屏東 潮間帶

延伸閱讀

鴻海宣布認養新北萬里海灘 致力維護生態環境保護

雲縣林內紫斑蝶季活動 主打石虎生態保育

小琉球三潮間帶 7月1日起收海洋保育費60元

想窩11餐旅館成功復育螢火蟲 舉辦螢火蟲季搶攻親子客

相關新聞

屏東「第一鮪」現身？討海30年船長首次捕獲 火速返港驗魚

東港漁業電台於今天下午4時16分接到琉球籍漁船「安穩發8號」漁船通報，在台灣東南海域捕獲今年屏東「第一鮪」，已火速返航，...

離島收保育費小琉球開第一槍 海保署、學者和保育團體挺屏縣府

屏東小琉球迎來年百萬人登島的榮景，過量遊客卻衝擊環境生態，學者疾呼以登島總量管制或收費等方式管制，因牽涉層面廣，一直是官...

建構友善動物城市 陳其邁：高雄推動3政策

高雄市政府今天召開市政會議暨防疫會議，會中由農業局針對動物友善福利政策進行專案報告。陳其邁說，建構友善動物城市是高雄市既...

寵物殯葬業合法化有望 高市動保處：1家通過農業部初審

高雄市貓犬登記量全國第3，晶片登記數量超過30萬隻，飼主無法接受以傳統廢棄物清理方式處理寵物遺體，議員要求市府加速輔導生...

金門縣府補助監理站機車駕訓 前300名學員「全額免費」

機車事故占全國交通事故的6成，金門也不例外。為降低機車肇事率，台北市區監理所金門監理站去年輔導轄區駕訓班完成普通重型機車...

油球飄進旗津沙灘 高市府今上午派人持續巡查

高雄知名觀光景點旗津沙灘，近日又因海面飄來油球，導致沙灘出現油汙。高市府已派人在油汙範圍拉起封鎖線，今天上午仍繼續派人在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。