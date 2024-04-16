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離島收保育費小琉球開第一槍 海保署、學者和保育團體挺屏縣府
屏東小琉球迎來年百萬人登島的榮景，過量遊客卻衝擊環境生態，學者疾呼以登島總量管制或收費等方式管制，因牽涉層面廣，一直是官方不想碰觸的敏感議題，屏縣府前年6月拋出收取觀光保育費議題後，一度因地方意見分歧「卡關」，在地方民間團體、學者和海洋保育署力挺下，決定7月1日起於3處潮間帶跨出收取觀光保育費一大步。
「生態不是廉價的，要有付出！」中山大學教授張水鍇受縣府委託小琉球保育費收取可行性評估，他說，調查顯示，97%遊客可接受、87%接受100元，63%接受法規上限120元，超過5成導覽員支持縣府為主管機關；收保育費同時結合導覽費，業者有合理利潤，降低遊客數量，保育費專款用於設施維護、生態調查、復育、管制人員聘用、地方回饋等，相信多數人會接受。
小琉球自然人文生態發展會理事長陳文玉說，觀察島上環境生態因遊客過量已受傷，針對生態敏感地區管控，依法酌收觀光保育費，可保護生態、提升遊憩品質，遊客又有公共意外險保障，一舉數得，也是海洋保育署和地方保育團團體的共同心聲；以3處潮間帶1年10萬人次遊客量，收費後估計會減半，1年約可進帳300萬元的海洋保育費，說多也不多，要專款專用。
協助小琉球瑚珊復育的海生館博士樊同雲說，消費者已有共同維護環境意識，不會因收費就卻步，反而吸引願意深度旅遊者、篩除民宿安排的免費導覽行程和公德心差的人；小琉球觀光協會發展協會說，有業者反映小島面積小，以收保育費方式管制遊客進入3處潮間帶，會讓遊客往其他海域跑，利弊難料，不贊成收費。縣府說，3個潮間帶生態會持續監測、滾動式檢討承載量。
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