寵物殯葬業合法化有望 高市動保處：1家通過農業部初審

高雄市貓犬登記量全國第3，晶片登記數量超過30萬隻，飼主無法接受以傳統廢棄物清理方式處理寵物遺體，議員要求市府加速輔導生命紀念業者合法化及制定管理辦法。動保處回應，農業部去年放寬非都計土地的申設面積規定，高雄有1家已通過初步審核，高雄市寵物生命紀念自治條例草案送議會審查，將針對用地限制、設施設置、屍體火化處理服務收費等項進行規範，現行非法業者會有2年緩衝時間。

寵物生命業者最常面臨土地合法化問題，農業部去年7月公告修正非都市土地申請變更為寵物生命紀念設施使用興辦事業計畫審查作業要點。議員黃文志說，目前僅桃園1家合法寵物殯葬業，高雄市登記寵物達31萬隻，沒有合法寵物紀念園區，要有解套方式，讓業者合法經營。

動保處長葉坤松指出， 2023年7月11日前沒有法令可依循，農業部公布後有明確規範，排除特定農業區、鄉村區、森林區，山坡地具「公益性」，可不受10公頃以上限制；業者主要會面臨的問題是土地合法使用，只要依據審查要點申請就沒問題，動保處會有專人輔導，網路也設專區。

議員黃彥毓指出，高雄犬貓數量逼近全國0至11歲人口，高齡化及不婚不生，毛小孩就像自己的小孩，以廢棄物清理已不被國人接受，農業部去年公告放寬土地限制，市府也舉辦輔導說明會，寵物生命紀念業被視為嫌惡設施覓地不易，土汙整治、水土保持及環境設施程序複雜，要早日訂自治條例。

葉坤松說，高雄市寵物生命紀念自治條例草案已送議會審查，全台60家業者向農業部提出興辦事業計畫申請，高雄占9家，其中1家通過農業部審查，自治條例主要進行行政管理，會有2年緩衝時間，目前進入市府各單位實質審查階段，若通過可向地政局提土地變更特定目的事業用地，之後取得建照、使照。