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屏東榮總啟用減跨區就醫 在地整體醫療量能提升中

中央社／ 屏東縣16日電

屏東榮總是高屏區非醫學中心唯一可TAVI手術的醫院，前年啟用後，屏東各醫院在高屏地區健保醫療申報點數占比提升至15%，未來義大醫院加入，屏基、部屏擴院中，提升醫療量能。

為減少屏東鄉親因醫療資源不足跨區就醫的不便，屏東縣長周春米擔任立委時配合前縣長潘孟安爭取屏東榮民總醫院，在民國111年11月正式啟用。

縣府今天發布新聞稿表示，依統計，屏東各醫院在高屏區健保醫療申報點數占比，從14.2%增至15%，尤其屏榮是高屏地區非醫學中心唯一可執行經導管主動脈瓣膜置換術（TAVI）的醫院，目前已執行23例、超過500例心導管檢查，含逾200例治療性冠狀動脈整形擴張術，及時搶救急性心肌梗塞患者的性命，讓心血管疾病的患者不需跨區到高雄就醫。

衛生局長張秀君表示，屏東縣有23家醫院，其中有6家區域醫院、14家地區醫院、3家精神科醫院。屏東義大醫院預計2025年6月加入營運，屏東基督教醫院、部立屏東醫院都在擴大興建中；屏榮已通過衛福部地區、教學醫院評鑑，目標今年通過中度急救責任醫院，未來也朝通過癌症診療品質認證邁進。

縣府提及，除讓鄉親免跨區就醫，也落實社區在地化醫療，屏榮與崁頂鄉衛生所4月啟動合作，擇定時段互設門診，屏榮也配合衛生局到各鄉鎮辦理肝炎、癌症篩檢。

屏東 患者 衛生局 醫學

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