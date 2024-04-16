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油球飄進旗津沙灘 高市府今上午派人持續巡查

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高市府今天上午仍繼續派人在旗津沙灘海岸巡查，如發現汙塊，會立刻清除。記者王勇超／翻攝
高市府今天上午仍繼續派人在旗津沙灘海岸巡查，如發現汙塊，會立刻清除。記者王勇超／翻攝

高雄知名觀光景點旗津沙灘，近日又因海面飄來油球，導致沙灘出現油汙。高市府已派人在油汙範圍拉起封鎖線，今天上午仍繼續派人在沙灘海岸巡查、清除汙塊。高雄市民郭姓男子說，夏天即將來臨，「大家都想到海邊！」希望市府能夠盡速清理掉沙灘上的油汙，並找出來源徹底防治，高雄才不會少了一個遊憩景點。

高市海洋局說，3月26日下午獲報旗津海水浴場沙灘出現油污，位置在摩西分海兩岬沙灘。海洋局立即會同港務公司、海保署、觀光局等人員現勘，油污範圍已由觀光局立即委由清潔廠商圍起封鎖線持續清理，直到今天仍繼續派人在早、晚時段巡查沙灘海岸，如發現汙塊，會即刻清除。

海洋局長黃登福說，去年天使輪油汙外洩，港務公司協助清除，這次發現的數量較少，不過多少影響民眾戲水，海洋局已會同港務公司、航港局了解油汙來源。

海洋局表示，4月2日派潛水人員勘查也尚未發現污染源，海洋局已取樣將油污塊送高雄科技大學化驗，送樣結果為燃料油、潤滑油的重質油品，不同於漁船產生的輕柴油，由於油污範圍零星分散，目前尚未發現明確油污來源。

旗津海水浴場沙灘近日出現油污，位置在摩西分海兩岬沙灘，高市府持續派人清除汙塊。記者王勇超／翻攝
旗津海水浴場沙灘近日出現油污，位置在摩西分海兩岬沙灘，高市府持續派人清除汙塊。記者王勇超／翻攝

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