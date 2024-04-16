屏東自來水普及破7成 幸運戶獲獎

屏東縣因地下水資源豐沛，居民習慣使用地下水，接用自來水意願低，但近年來因極端氣候旱澇不均現象頻繁，地下水有遭汙染，影響用水與生活品質，縣府與自來水公司致力提升自來水普及率，上月突破7成，昨辦慶祝活動，縣長周春米說，離全國95％普及率仍有一段距離，希望每年可提升5%，4年後力拚普及率9成。

台水董事長李嘉榮說，自來水供應，從水源到水龍頭，需各單位合作。台水公司2017年起推動屏東縣水源開發與淨水場建置，潮新、萬丹、屏北、九如、內麟、萬巒、竹田、鹽埔淨水場共8座淨水場、24口地下水井，增加供水量能，管線長度增加850公里，執行近200件延管工程；台水公司2021年設立屏東區處，增設潮州營運所。

周春米說，前縣長潘孟安2014年上任，全縣自來水普及率僅47.7%，將提升自來水供水普及率設定為施政目標之一，每年維持3%成長率，3月底突破70%，自來水用戶達到20萬8851戶，相當不容易。

台水公司昨邀達成普及率70％、前5名與後5名用戶，送洗衣機、微波爐好禮。幸運用戶潮州鎮民陳惠美說，之前用地下水，有自來水後較方便，經過處理的水，安全、衛生。

屏東縣33鄉鎮市，潮州鎮從5年前3.87％提升到74%，潮州鎮長周品全說，有信心今年可破9成。普及率不到1成鄉鎮有內埔鄉、竹田鄉與鹽埔鄉，鹽埔鄉最低僅4.6%。