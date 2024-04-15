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廢油汙染高雄鳳山溪大量魚群翻肚 環保局鎖定上游10家列管
高雄市鳳山溪源於大樹區，流經大寮、鳥松，貫穿鳳山區中心，主要為農業灌溉兼排水渠道，近日卻被發現河面漂著大量油汙泡沫，河水一度呈現紅色、黑色，造成魚群死亡翻肚；環保局緊急稽查後，發現高達11家食品工廠業者排放含泡沫油脂廢水，將分別裁處3至300萬元罰鍰。
鳳山溪上游日前被民眾目擊溪水顏色怪異，透明的水中摻雜紅色、黑色的水，造成魚群死亡，魚肚內的油脂漂浮與河面，民眾懷疑為上游工廠排放廢水、導致河水汙染、魚屍浮在水面，緊急通報環保局，水利局接獲通報後在河道佈設攔汙索，委外廠商撈起大量死魚。
鳳山北門水環境巡守隊沿著鳳山溪至上游鳳山圳、坔埔，逐一盤查各個工廠的排水道，發現2間食品工廠未設置處汙水理設備，讓大量泡沫廢水直接流入河川；環保局並針對鳳山溪執行早鳥夜鷹專案稽查，今年迄今已查獲11次，多為食品工廠未妥善收集處理，致排放含泡沫油脂廢水。
另外大寮、鳥松也有多家業者被查獲不法，廠區內雖有裝截油設備，但因運作不佳、廢水槽堵塞等原因，業者未定期維修和放任排汙；環保局表示，11家違法業者中，鳥松區5家、鳳山區3家、大寮區2家、大樹區1家，均依違反水汙法30條規定，分別裁處3至300萬元罰鍰，並要求業者限期改善，累犯者加重處分。
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