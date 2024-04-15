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自行車路線認證活動至4月底 茂管處邀騎車、賞花

中央社／ 高雄15日電

茂林國家風景區管理處配合交通部觀光署「16條多元路線踩點GO活動」，推廣「茂林－高雄山城線」自行車路線認證，沿途有花旗木盛開粉紅花朵，活動至30日止，邀民眾騎車、賞花。

茂林國家風景區管理處新聞稿指出，交通部觀光署「16條多元路線踩點GO活動」認證自今年1月至4月30日止，民眾只要騎完16條多元自行車路線中任一條路線，並至指定景點完成認證，就可獲得路線專屬限量紀念徽章，近日有許多車友趕在活動結束前取得認證。

茂管處長柯建興表示，「茂林－高雄山城線」是16條多元自行車路線中唯一「山岳型」路線，起訖點為高雄市美濃區美濃湖至六龜區六龜大橋，途經台28線、台27甲，非常值得挑戰。

柯建興指出，「茂林－高雄山城線」恰好為高雄六龜區花旗木種植路段，花旗木又稱為「泰國櫻花」，粉紅色花朵自春末3月底開始已陸續綻放，使道路成為「粉紅大道」，路線兩旁一片粉紅襯著山林青綠，微風吹過時花瓣灑落，讓車友體驗名符其實的「桃紅陣雨樹」之美。

柯建興表示，為鼓勵民眾騎乘「茂林－高雄山城線」，茂管處推出運動毛巾、自行車背包等抽獎活動，另外民眾完騎後至「十八羅漢山服務區」認證，可現場獲得茂林路線限定好禮。

六龜 自行車 花旗木

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