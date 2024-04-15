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私校停辦退租市地 未來用途受關注

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄報導

國際商工向高雄市府租地辦學，因招生每況愈下，2022年8月退場停招，校舍閒置近2年，因位處精華地段，議員要求市府妥善規畫利用。市府財政局指出，國際商工的地目是文教區，須透過都市計畫變更才能決定要蓋社宅或聯合開發，將開說明會廣納民意。

國際商工位在高雄市三多路蛋黃區，當年校方向高雄市府租地辦學，總面積8888坪，招生慘澹，2022年8月退場停招，市府收回校地，有意興建社宅及啟動捷運聯合開發。

高市議員黃文益表示，國際商工用地9成5屬市府持有，鄰近輕軌站、三信家商、公教住宅、中正技擊館及光華夜市等地，是重中之重的精華地帶。停招後校區閒置至今沒動靜，大家都關心未來面貌及經濟效益。

市府財政局長陳勇勝指出，拆除經費1.35億元，土地須透過都市計畫變更才能決定蓋社宅或大眾聯合開發，未來先透過都市計畫變更及地籍分割，接下來辦地區說明會。陳勇勝說，國際商工校地的都市計畫尚未啟動，預估校舍拆除時間需11個月，會盡快讓案子執行。

社宅 都市計畫 高雄市

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