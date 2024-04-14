屏東三大日音樂節3天吸15萬人潮 盛況宛若跨年夜
2024屏東三大日音樂節14日活動最後一天，一連3天重量級歌手輪番上陣，3天累計吸引逾15.5萬人次湧入，嗨翻屏東夜晚。有別13日的熱血搖滾夜，最後一天邀請到金曲歌后魏如萱壓軸，與大勢男團Ozone、陳華、黃玠瑋、吳獻等輪番演出，為屏東三大日畫下完美句點。
屏東三大日音樂節今天晚間第一波高潮由強力吸粉男團Ozone演出，所到之處百位粉絲一路跟隨，台下布滿應援燈牌，Ozone 6位大男孩舞曲連發，女粉絲尖叫聲不絕於耳。
網路點閱率破千萬點閱單曲「想和你看五月的晚霞」走紅的陳華，首度登上屏東大型舞台，受熱烈歡迎，30分鐘誠意演出，唱到神曲「想和你看五月的晚霞」時，體育館前更是燈海一片，浪漫破表。
5年前產後復出首場大型演唱就獻給屏東三大日的魏如萱，時隔多年再次受邀壓軸登場，笑稱「上次來屏東跨年有人叫我徐若萱！這次別叫錯！」。魏如萱演唱「Have A Nice Day」、「彼個所在」等多首好歌，歌迷在金曲歌后的歌聲中，相約明年屏東三大日見。
屏縣政府傳播暨國際事務處表示，屏東幅員遼闊、依山傍海，四季宜人、適合觀光旅遊，接下來的屏東還有5月的黑鮪魚季、暑期夏日狂歡祭、年底的落山風藝術季、四重溪溫泉季、屏東聖誕節等，無論何時來，都可以體驗屏東文化藝術美學。
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