高雄國際商工舊校舍位處蛋黃區 光拆除費1.35億

高雄國際商工退場後校舍廢棄閒置，議員黃文益指出，校區位處精華地帶，鄰近輕軌、中正技擊館等地，9成5是市有地，應加快開發腳步。市府財政局指出，國際商工地目是文教區，須透過都市計畫變更才能進一步規畫，初估拆除費用1.35億元，預計2025年先完成拆除作業。

國際商工位處高雄市三多路蛋黃區，當年校方向高雄市府租地辦學，總面積8888坪，因招生每況愈下，2022年8月退場停招，市府收回校地，有意興建社宅及啟動捷運聯合開發。

市議員黃文益表示，國際商工用地歸還市府，附近有輕軌、三信家商、公教住宅、中正技擊館及光華夜市等，可說是重中之重的精華地帶。不過停招後校區閒置至今沒有動靜，大家都很關心未來面貌及經濟效益。

市府財政局長陳勇勝指出，校區建物存在危樓，整個拆除經費1.35億元，目前國際商工的地目是文教區，須透過都市計畫變更才能決定要蓋社宅或大眾聯合開發，無論是透過都發或捷運都要透過都市計畫變更及地籍變更，後續辦理地區說明會。