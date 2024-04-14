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高雄國際商工舊校舍位處蛋黃區 光拆除費1.35億

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市國際商工已停招，廢棄校區位處精華地段，鄰近輕軌五權國小站。記者徐白櫻／攝影
高雄市國際商工已停招，廢棄校區位處精華地段，鄰近輕軌五權國小站。記者徐白櫻／攝影

高雄國際商工退場後校舍廢棄閒置，議員黃文益指出，校區位處精華地帶，鄰近輕軌、中正技擊館等地，9成5是市有地，應加快開發腳步。市府財政局指出，國際商工地目是文教區，須透過都市計畫變更才能進一步規畫，初估拆除費用1.35億元，預計2025年先完成拆除作業。

國際商工位處高雄市三多路蛋黃區，當年校方向高雄市府租地辦學，總面積8888坪，因招生每況愈下，2022年8月退場停招，市府收回校地，有意興建社宅及啟動捷運聯合開發。

市議員黃文益表示，國際商工用地歸還市府，附近有輕軌、三信家商、公教住宅、中正技擊館及光華夜市等，可說是重中之重的精華地帶。不過停招後校區閒置至今沒有動靜，大家都很關心未來面貌及經濟效益。

市府財政局長陳勇勝指出，校區建物存在危樓，整個拆除經費1.35億元，目前國際商工的地目是文教區，須透過都市計畫變更才能決定要蓋社宅或大眾聯合開發，無論是透過都發或捷運都要透過都市計畫變更及地籍變更，後續辦理地區說明會。

陳勇勝說，國際商工校地的都市計畫尚未啟動，會先召開說明會聆聽市民想法，預估校舍拆除11個月，會盡快讓案子執行。

高雄國際商工停招後已成荒廢校區，但因位處精華地段，土地價值可觀。記者徐白櫻／攝影
高雄國際商工停招後已成荒廢校區，但因位處精華地段，土地價值可觀。記者徐白櫻／攝影

輕軌 都市計畫 高雄市

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