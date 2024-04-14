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登錄高市無形文化資產 「文武聖殿聖諭宣講」授證

中央社／ 高雄14日電

高市府登錄「鹽埕埔文武聖殿聖諭宣講」為高市民俗無形文化資產，認定「財團法人高雄市文武聖殿」為保存者，今天頒授文化資產登錄證書。文化局表示，將針對宣講進行調查研究，推廣傳承。

高市府今年1月4日登錄「鹽埕埔文武聖殿聖諭宣講」為高雄市民俗無形文化資產，認定「財團法人高雄市文武聖殿」為保存者；今天由文化局副局長簡美玲代表市府在今天「文武聖殿聖諭宣講請旨大典」上頒授文化資產登錄證書。

今年文武聖殿聖諭宣講請旨大典在今天上午9時15分開始，先在5樓玉皇大帝殿上秉疏文，隨後由「勵善聖諭宣講部」帶領現場30名宣講生、20名樂生共同於1樓文衡聖帝殿進行請旨大典，聖諭宣講儀式約於上午10時30分完成。

簡美玲表示，自文資法修法後，這是首次在民俗儀式現場進行授證，今年又是聖諭宣講滿百年更顯意義，文化局未來也會針對宣講進行調查研究，推廣傳承高雄市珍貴無形文化資產。

文化局說明，宣講是明清時期以來的一套教化制度，透過地方官員或仕紳文人宣講經典義理、因果報應及政令，內容涉及社會關係、教育、生計和安寧及秩序等各方面，是過去安定社會的重要機制。

但受近代社會影視媒體多元化的衝擊，宣講制度逐漸式微。而文武聖殿仍每年辦理，至今已有百年左右，成為重要特色之一。近年也運用網路新媒體線上宣講，推廣與傳承此項民俗。

文武聖殿聖諭宣講以民間善書所傳遞的道德意識為內涵，宣講生須具備一定的知識水平與宣講技巧。文武聖殿傳承明清以來的聖諭宣講形式，保存過往「敦世厲俗」的良善風俗，盼透過無形文化資產的登錄和認定，讓這項民俗活動代代流傳。

文化局表示，文武聖殿的祀神與宣講的發展來自澎湖移民，相當程度反映了澎湖移民進入高雄市後的社會生活與文化情況。文武聖殿聖諭宣講起源於1925、26年間，當時信徒組織「鼓善社修德宣講堂」佈道行善。

1956年後，擴大為「勵善聖諭宣講部」，每年農曆3月6日舉行請旨大典，隨即開台宣講，至農曆10月20日舉行繳旨大典，完成該年度的宣講。文武聖殿宣講民俗今年將滿百年，獲登錄為無形文化資產並頒授登錄證書，別具意義。

文化局 文化資產 高雄市

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