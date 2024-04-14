澎湖「你騎我行遊菊島」 自行車和健走做伙來
澎湖運動i台灣2.0「你騎我行！遊菊島」活動今天登場，近400名車友與親子以自行車和健走方式暢遊澎湖，其中來自本島的太平洋自行車30餘人連續7年跨海體驗，最為盛大。
運動i台灣2.0「你騎我行！遊菊島」活動分為4公里親子健走、25公里單車體驗，以及56公里單車健康共3組，共有近400名親子與車友參加，其中來自本島的太平洋自行車30餘人，在觀光署澎管處長洪志光的領騎下，連續7年跨海到澎湖騎乘體驗。
今天上午由洪志光、澎湖縣教育處長林長安以及澎湖縣體育會理事長張偉男等人鳴笛後，所有參加單車與親子健走組的民眾，自澎湖多功能綜合體育館依序出發，迎著和煦的陽光、快樂的心情暢遊馬公本島、湖西與南環等地，達到健康運動的目標。
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